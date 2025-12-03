漫步山水與茶香！「龍潭一日遊」推薦　必嚐洋流咖啡、客家牛汶水

▲踏進「十一份觀光文化園區」香魚咖啡，映入眼簾的是碩大的鯨魚藝術牆，十分吸睛。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園龍潭可不只石門水庫好玩，搭上「台灣好行503大龍門線」，能走訪「十一份觀光文化園區」拍建築、喝咖啡，再到茶香繚繞的「大北坑休閒農業區」巡遊步道；三坑老街則聚集各式客家風味美食，旅人能緩下步調，深度一揭龍潭的生活美學及永續魅力。

▲「十一份觀光文化園區」由十一份佳安市場、舊花園餐廳、北水局五棟舊宿舍改建而成。（圖／記者彭懷玉攝）



十一份觀光文化園區

「十一份觀光文化園區」由逾一甲子歷史的十一份佳安市場、舊花園餐廳、北水局五棟舊宿舍改建而成，團隊將字符「11」化作暫停鍵，希望人們可以在此短暫休息。無論是到「一席食堂」用餐、「香魚咖啡」喝咖啡，巡遊美術館賞畫、徜徉在藝術品的薰陶，甚至欣賞風華猶存的日式瓦頂、紅磚牆與木構屋架老宿舍，窺探過去的時光，都為旅程增添意義。

▲整體設計上也與藝術家合作共創，圖為「日光廊道」。（圖／記者彭懷玉攝）



其中以「香魚咖啡」最具人氣，必點濃縮咖啡加入冰鮮奶的「洋流咖啡」，整體設計也與藝術家合作，重新創造出一個連結零塑、藝術的空間氛圍；「一席食堂」是從德文「我的」ich音譯而來，意指「我的廚房」，業者為讓食堂的客人吃得安心，均採買附近小農所種植的自然農法耕種作物，調理方式也以少油、少鹽、無炸的清爽料理為主，傳達有機，減少碳排的理念。

▲▼園區內最知名的香魚咖啡；一席食堂餐點。（圖／記者彭懷玉攝）



十一份舊花園餐廳以老宅改造，保留老樹與磚瓦的原貌，輔以季節植栽營造秘密花園般的空間。主廚以龍潭在地食材創作風味料理，結合茶香與花香的層次口感，讓旅人從舌尖到心底都感受到山城的滋味。假日時分，園區經常舉辦市集、展演與手作活動，增添歡樂與溫度。

▲遊客可穿梭於大北坑茶園，或是沿著龍泉步道與江申步道前行，探索客庄的慢生活。（圖／記者彭懷玉攝）



大北坑休閒農業區

龍潭大北坑位於海拔約300-400公尺間的丘陵地，因薄霧籠罩，茶樹經此濕氣滋潤孕育出品質醇厚的東方美人茶，為客家茶鄉最古老的產茶區之一；當地茶園多改採友善耕作方式，以維護生態與茶葉品質。尤其在晨霧瀰漫的清晨，茶園更顯得宛如仙境。遊客可穿梭於茶園，或是沿著龍泉步道與江申步道前行，探索客庄的慢生活。

▲▼大北坑位於丘陵地，茶樹經此濕氣滋潤孕育出品質醇厚的東方美人茶；魯冰花春日盛放。（圖／記者彭懷玉攝）

桃園龍潭區大北坑又稱「魯冰花的故鄉」，若在2月底、3月初到此，金黃色的魯冰花開得茂盛，在茶梯田間隨風搖曳，旅客能漫步花海小徑拍照，尤其在黃昏之際，暖橘色陽光灑落其間，放眼望去令人心曠神怡。

▲三坑老街。（圖／記者彭懷玉攝）



三坑老街 ／ 三坑自然生態公園

三坑老街，曾是河道碼頭的經濟重鎮，至今保留著典型的客庄巷弄風貌。街道設計外窄內寬，彎曲的街巷曾是為防止盜賊而刻意設計的，入口迎來知名的「黑白洗」，是從前婦女們洗衣服的地方。

漫步其中，旅客可以細品客家在地小吃，如菜包、牛汶水、桔醬等，值得一提的牛汶水是道地客家小吃，由糯米粄（麻糬）浸泡在黑糖薑汁中製成，外觀像水牛在水中玩耍的樣子而得名，均是來到三坑老街不容錯過的特色料理。

▲▼三坑老街入口處「黑白洗」，是從前婦女們洗衣服的地方；牛汶水由糯米粄（麻糬）浸泡在黑糖薑汁中製成。（圖／記者周宸亘攝）







從老街步行不遠，就能抵達占地約3.8公頃的三坑自然生態公園。這座公園擁有木拱橋、親水道、草坪與湖泊，景致清幽，是輕鬆漫步與親子戲水的絕佳去處。在感受傳統客家文化的同時，遊客也能在大自然中放鬆身心，享受片刻寧靜。

▲桃園市客家文化館。（圖／翻攝自桃園市政府客家事務局網站）

桃園客家文化館

離開三坑老街後，不妨前往「桃園客家文化館」了解客家文化與藝術精髓，客家文化館不僅展示客家服飾、音樂與飲食文化，還提供手作體驗區，讓旅客親自參與傳統工藝的製作。



建築外觀以竹編意象呈現，室內展區的光影流動，營造出獨特的視覺體驗，讓人彷彿進入一封寫給土地的信，細細品味客庄的日常與未來，適合打開五感去體會客庄文化之美。

▲桃園龍潭大池。（圖／記者彭懷玉攝）

低碳旅行

若想輕鬆暢遊龍潭，不妨搭乘台灣好行503大龍門線！原本的石門水庫線已全面升級為大龍門線，新增多個停靠站，串聯龍潭大池、十一份、三坑、石門等景點，並與其他好行路線銜接，打造出一條便捷又低碳的旅遊網絡。



搭乘方式簡單又方便，不僅可以使用電子票證或現金購票，還有一日券選擇，無需自己開車或煩惱停車問題，省荷包之餘，也響應環保愛地球，呼應桃園市政府「永續 × 文化 × 慢生活」之理念。