瑞芳「3處賞芒景點」正夢幻　走10分鐘到360度觀景台看海景

▲瑞芳區九份山城芒花綻放，預計觀賞期至明年1月。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

又到了芒花最夢幻的時節！新北市瑞芳區九份山城迎來芒花綻放，舉凡走10分鐘就到的報時山，到視野遼闊、稍有挑戰性的基隆山步道，再到攝影愛好者秋冬必訪的不厭亭，都被滿山遍野的五節芒包覆。新北市觀旅局表示，三處芒花盛開中，觀賞期預計至明年1月，適合一家大小徜徉在大自然的懷抱。

▲報時山步道全長僅166公尺，步行約10分鐘即可抵達觀景台，堪稱是全台最短的海景步道。



報時山步道

報時山步道全長僅166公尺，步行約10分鐘即可抵達觀景台，堪稱是全台最短的海景步道，沿途芒花隨風飛舞，登上360度觀景台可眺望水湳洞、陰陽海、基隆山等東北角人氣景點，在絕美風光中療癒身心。且入口位於勸濟堂停車場旁，交通便利、停車方便，無論親子或銀髮族都能輕鬆攻略。

▲▼鄰近九份老街的基隆山步道，自登山口攻頂約40至50分鐘，步道沿線被滿滿的芒花包圍。

基隆山步道

鄰近九份老街的基隆山步道，自登山口攻頂約40至50分鐘，步道沿線被滿滿的芒花包圍，一路向上，能逐漸看見東北角海岸線展開眼前；抵達山頂後，山海一線的壯闊景色令人陶醉。步道視野廣闊，是親子共度戶外時光的絕佳去處。

▲不厭亭冬季山頭從翠綠轉為銀白，搭配蜿蜒的山路與層層山巒，宛如一幅動態芒花畫作。



不厭亭

瑞芳通往雙溪的102縣道上的不厭亭向來是攝影玩家必訪之處。冬季山頭從翠綠轉為銀白，尤其在黃昏之際，芒花在金光下輕輕搖曳，搭配蜿蜒的山路與層層山巒，宛如一幅動態芒花畫作。因不厭亭停車便利，也很適合作為家庭自駕遊的中繼休憩點，欣賞具代表性的山城景色。