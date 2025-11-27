ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄古早味「秀珠冰菓室」公告歇業　結束6年開業時光

▲秀珠冰菓室歇業。（圖／取自秀珠冰菓室臉書）

▲秀珠冰菓室公告歇業。（圖／取自秀珠冰菓室臉書）

記者黃士原／台北報導

鄰近高雄瑞豐夜市的「秀珠冰菓室」，料多實在，是當地高人氣的古早味冰店，不過昨日店家卻發出歇業公告，主因是近年各項成本大幅增加，調整售價後已經背離創業時的「銅板美食」初衷，但未宣布最後營業日期。

2019年開業的秀珠冰菓室，主打古早味冰品，有冰火湯圓、桂花系列、剉冰及各式飲品，其中桂花冰火湯圓冰最受歡迎，由於料多實在，近年來成為當地高人氣店家。不過，昨日店家卻發出歇業公告，主因是近年糖、奶、水果、包材、瓦斯等成本大幅增加，調整售價後已經背離創業時的「銅板美食」初衷。

公告裡也提到，老闆在經過思考後，希望花更多時間陪伴家人，也想回到家鄉，投入家中三代的「麻豆文旦農業」，用另一種方式延續家庭的味道，讓生活回到初心。不過店家尚未宣布最後營業日期。

▲「巴東蜀味」年底熄燈。（圖／取自Google地圖）

另外，政大商圈老店又少了一家！位於新光路上的「巴東蜀味」開業已有30多年，菜單以川菜為主，同時提供砂鍋、火鍋料理，適合家庭與朋友聚餐。近期老闆娘決定回南部好好休息，餐廳預計只營業到12月31日。

巴東蜀味位於政大附近的新光路，雖然餐廳名字就知道是一家川菜館，但更像是一家中式餐廳，除了各式牛肉、豬肉、雞肉料理外，還提供火鍋、砂鍋、熱炒，以及源自客家菜或台菜的三杯料理，其中的紅燒子排、豆干肉絲、酸菜魚屬於人氣菜色。

