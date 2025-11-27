ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
廣島冬季必看6大浪漫燈海！走進夢幻燭光花田　俯瞰日本夜景遺產

▲▼廣島6大燈海。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲庄原市的「國立備北丘陵公園」點燈。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

廣島的冬季點燈活動已經開跑，本篇就整理出6大必看夢幻燈海，有市區的浪漫聖誕樹，還有隱身森林中的千盞燭光，或登上私房制高點觀景台俯瞰夕陽與璀璨夜景。

▲▼廣島6大燈海。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲浪漫的聖誕燈海隧道。

備北冬季點燈
庄原市的「國立備北丘陵公園」每年冬季都會舉辦「備北冬季點燈」，園區內的「中之廣場」、「檜葉之里」以及「花之廣場」以不同主題營造夢幻燈飾世界。

今年為慶祝開園30周年，「中之廣場」特別以「禮物」為主題，運用禮物盒、蛋糕等造型的華麗燈飾點綴園區，讓人彷彿被閃閃發光的禮物幸福包圍。今年也與藝術團體MIRRORBOWLER合作特別展區「花之廣場」，利用鏡球的光線與反射，創作出獨一無二「鏡球夢之新世界」。

▲▼廣島6大燈海。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲▼「HIROSHIMA DREAMINATION」2025在廣島市區打造童話王國。

▲▼廣島6大燈海。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

「Hiroshima Dreamination」2025 
廣島市冬季最具代表性的盛事「HIROSHIMA DREAMINATION」2025，今年以「童話王國」為主題，打造了廣島最大規模的光影饗宴，數百萬顆燈光點亮了廣島市，包括和平大通在內的市中心範圍，將城市中心妝點得如夢似幻，彷彿真的踏入了夜裡夢幻的童話王國。

各展區內可看到各式各樣細膩精緻的光影佈置，有些充滿童趣、有些則華麗宏偉，可感受截然不同的奇幻魅力。每周五、六、日另設有甜點咖啡店，置身於浪漫美好的冬夜時光之餘，也可在寒冷的冬夜裡享用甜蜜的飲品與甜點來溫暖身心。

▲▼廣島6大燈海。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲「POPOLO冬之祭典Winter Illumination 2025」用燈飾打造夜晚會發光的瀨戶內海。

POPOLO冬之祭典Winter Illumination 2025 
三原市的冬季點燈活動「POPOLO冬之祭典Winter Illumination 2025」，利用超過12萬顆燈飾，在陸地打造會發光的瀨戶內海，中庭則以鋼琴、豎琴、低音提琴等音樂主題的光影裝置藝術，增添文藝氣息，當然還有絕不可少的聖誕樹，每30分鐘定時施放泡泡秀。

▲▼廣島6大燈海。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲世羅高原蠟燭之夜。

世羅高原蠟燭之夜
不同於其他冬季點燈活動，世羅高原花之森捨棄五彩繽紛的彩燈，而以數千盞蠟燭的柔和燭光點綴花田。高原上數千盞蠟燭隨風搖曳，在嚴寒冬夜中展現出蘊含靜謐溫暖的獨特魅力，活動期間也提供拍照及送花的服務。

▲▼廣島6大燈海。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲宮濱溫泉。

宮濱溫泉
位於世界遺產附近的宮濱溫泉，街道上栽種有高達20公尺的喜馬拉雅山杉，於冬季時將披上夢幻的燈飾外衣，以溫暖的燈光熱情地迎接來訪的旅客。旅客可以入住當地溫泉旅館，享受新鮮豐盛的海鮮料理，泡湯之餘，再走在街道上欣賞唯美燈飾。

▲▼廣島6大燈海。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲吳市夜景被列入「日本夜景遺產」。

吳市寶石般絕美夜景
吳市內標高737公尺的灰峰，高度是日本三大夜景之一的函館山的兩倍，可是賞夜景的私房景點。旅客可登上山頂俯瞰吳市街景和瀨戶內海的壯麗全景，夜裡的城市街景彷彿如寶石般閃閃發亮璀璨奪目，也獲選為「日本夜景遺產」。

