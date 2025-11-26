ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「明水然．樂」台中開第2家　進駐逢甲星享道酒店

▲台北無菜單鐵板燒「明水然．樂」進駐逢甲星享道酒店。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

樂多多集團旗下的無菜單鐵板燒「明水然．樂」近年持續展店，台中第2家店進駐逢甲星享道酒店，餐廳就選在頂樓的空中花園，14道料理2000元有找。

明水然．樂主打無菜單鐵板燒，保證可吃到日本A5和牛與龍蝦三吃，還有生食級干貝、時令鮮魚等，在大台北、新竹、台中、高雄都有分店。日前進駐逢甲星享道酒店，開出台中第2家店「星級店」。

▲龍蝦三吃是明水然．樂的特色，台中星級店升級成四吃。（圖／示意圖／黃士原攝）

與其他分店不同，台中星級店的龍蝦從「三吃」進化成四吃，分別是龍蝦臂蒸蛋、龍蝦肉佐柚香醬、蝦螯搭配蝦膏蛋捲漢堡與龍蝦頭味噌湯，將一整隻龍蝦從頭到尾徹底利用；另外除了不吃牛肉的客人可以改為提供桂丁雞之外，從前菜到甜點的套餐料理，按食材的特色與季節性，全數交由鐵板師傅透過鐵板前的手藝來負責搭配。

▲六扇門台中太平店12/1起24小時營業。（圖／六扇門提供）

另外，有「最強小火鍋」稱號的六扇門，最近有觀察到「深夜經濟」，所以希望藉由特定門市測試深夜、宵夜市場，台中太平店是全台第1家測試門市，明年1月1日還有第2家登場。

有「最強小火鍋」稱號的六扇門，菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

