南投「8千坪粉紅山丘」百元入場　新增麝香木花海、許願藤隧道

▲瑰蜜甜心玫瑰園於粉專公布明年將在2月21日至3月25日開園。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

全台最美的「粉紅山丘」公布明年開園日！隱身南投縣中寮鄉的「瑰蜜甜心玫瑰園」將在2026年2月21日至3月25日開放，門票凍漲，100元就能巡遊在8000坪花海山丘，其中包括麝香木山丘、粉色大道，以及紫色錫葉藤、日落大道、九重葛花牆、歐洲玫瑰花園等各式展區。

▲麝香木滿開時，猶如自帶柔光濾鏡，又被譽為粉紅山丘，吸引眾多旅人前來取景。

「瑰蜜甜心玫瑰園」距離南投集集車站約20分鐘車程，由喜愛花草的蔡家三兄弟於2023年打造。業者表示，剛成立時為3000坪，接著逐年擴大園區，明年將拓增至8000坪，以綿延不絕的6個花海山丘最為亮眼。

▲▼紫色錫葉藤、黃金風鈴木、彩色九重葛花牆能一併欣賞。

同時，明年新增麝香木花海裝置、藝術平原區、粉紅大峽谷、許願藤幸福隧道、老樹景觀區。業者透露，2026年2月21日至3月25日開園後，預計最美時間點落在2月28日至3月中旬，去年來客數平日近千人，假日約2至3千人左右。

園區種植植栽多樣，囊括樹玫瑰、紫色錫葉藤、彩色九重葛花牆、黃金風鈴木等景觀植物，而在種植「粉色麝香木」後一砲而紅，尤其在粉嫩花朵全數綻放時，形成比人還高的「粉紅山丘」，像是籠罩在粉霧之中，夢幻至極，蔚為中部人賞花首選。

▲▼南投4萬坪「台一生態休閒農場」將化身聖誕系花園。（圖／業者提供）



另外，南投「台一生態休閒農場」即將化身聖誕系花園。業者表示，目前園內落羽松紅3成，草莓預計12月底至1月進入盛產期，12月20日至12月28日期間，衣褲只要身著「紅或綠」，14歲以下孩童免門票，大人也享半價優惠（100元含折抵券），讓旅客盡情悠遊在4萬坪的童話園區。