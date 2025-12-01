南台灣飛熊本　搭台灣虎航最輕鬆

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

想飛日本九州輕鬆玩？南部旅客首選台灣虎航！不管住在台南、還是高雄，都能從家門口出發、就近登機，一路直飛到熊本。航程時間短、班次剛剛好，抵達後，立即展開熊本的魅力旅程。

▲在遼闊的草千里浜健行或騎馬，遠眺壯麗山峰。

來到阿蘇，一定要朝聖全球最大級的火山口！阿蘇五岳中最活躍的中岳火山口，終年白煙升騰，震撼感十足；而周邊的草千里浜則是一片遼闊的草原，與藍天白雲交織成最療癒的風景，還能體驗騎馬漫遊，享受迎面而來的涼風。

▲鍋瀑布不只可從正面欣賞，還能走入瀑布，由內往外看到不同視角的風情。

因日本茶飲廣告爆紅的鍋瀑布，據說是數萬年前阿蘇火山爆發才形成，水流像銀色簾幕般傾瀉而下，可以在河岸邊近距離感受瀑布水氣，享受滿滿的負離子，是能讓心靈完全放鬆的自然祕境。

▲水前寺成趣園和風漫步，欣賞日式庭園之美。

回到市區，不能錯過二大經典名勝。水前寺成趣園是一座桃山式庭園，園內的江津湖湧水群，被列入「平成名水百選」，是熊本必訪的古典名園。而熊本的象徵——熊本城，獲選為日本三大名城之一；天守閣雖曾毀於戰火，如今已重建、再現昔日風采，從市區多個角度都能欣賞它的宏偉氣勢。

▲半熟赤牛片鋪滿米飯，加上溫泉蛋，味蕾享受大滿足。

熊本的美食也很誘人！在阿蘇自然環境中孕育的赤牛，半熟肉片軟嫩、佐以溫泉蛋等配菜，合組成一碗「赤牛丼」，是肉食主義者最愛的美味料理。想暖暖胃？熊本人的靈魂料理「太平燕」最合適，透明粉絲吸滿海陸精華，配上爽口蔬菜與炸蛋，湯頭清爽、層次豐富，也是必吃的在地好味。

▲太平燕改良自華僑傳入熊本的福建省鄉土料理。

還有傳統小點 「辛子蓮根」，以混和芥末的味噌填入蓮根孔洞，外層裹上加入蛋黃的小麥粉麵衣，酥炸至金黃，蓮根的爽脆搭配嗆辣的味噌，不管配茶或當下酒菜都好吃。

▲辛子蓮根的辣味及口感，令人胃口大開。

今年 12 月 23 日，台灣虎航全新「台南／高雄－熊本」航線正式開通，每週二、五2班直飛，現正熱賣中，無論小資族、家庭旅行、週末快閃均能輕鬆成行，怎麼玩都划算。

詳見：台灣虎航「台南／高雄－熊本」首航