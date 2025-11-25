ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
日出茶太「靜岡抹茶系列」升級回歸　加碼推2款新配料

▲▼日出茶太「靜岡抹茶系列」宣布升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲日出茶太「靜岡抹茶系列」升級回歸。（圖／日出茶太提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日出茶太「靜岡抹茶系列」回歸，選用日本靜岡抹茶粉並提升抹茶濃度，搭配2款新配料打造3款限定飲品，即日起至1月18日限時開賣。

▲▼日出茶太「靜岡抹茶系列」宣布升級回歸。（圖／日出茶太提供）

▲還有全新2款配料雙色抹茶紅豆湯圓、紫薯雲頂奶蓋。

日出茶太升級版「靜岡抹茶系列」嚴用日本靜岡抹茶粉並提升濃度，搭配鮮乳，搭配「雙色抹茶紅豆湯圓」與「紫薯雲頂奶蓋」兩款新配料，推出「靜岡抹茶拿鐵」、「抹茶紅豆湯圓拿鐵」及「紫抹雲頂奶蓋拿鐵」等3種限定飲品，售價70元起。

日出茶太表示，11月28日前加入日出茶太LINE會員或為美食通會員，可獲得抹茶系列買1送1優惠券1張，期間每日中午12時至晚上8時開放使用。

▲▼辻利茶舗推出全新冬季限定「冬戀太妃」系列。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗推出全新冬季限定「冬戀太妃」系列。（圖／辻利茶舗提供，下同）

「辻利茶舗」今年冬季限定「冬戀太妃」以太妃糖為主角打造4款限定飲品、甜點。飲品有「冬戀太妃餅乾抹茶拿鐵」與「冬戀太妃餅乾焙茶拿鐵」，基底茶再加上鮮奶油、太妃糖醬、焦糖脆餅碎粒以及軟餅乾，售價215元。

甜點為「雪映太妃餅乾抹茶百匯（售價220元）」與「雪莓太妃抹茶樹（售價240元）」，即日起至1月4日於遠百信義A13門市開賣。

配合新品上市，辻利茶舗祭出2大優惠活動，購買任2款「冬戀太妃」商品，現折30元；每逢周末外帶冬季限定飲品系列享第2杯75折，以價低者折，優惠不得併用。

▲▼辻利茶舗推出全新冬季限定「冬戀太妃」系列。（圖／辻利茶舗提供）

▲▼冬戀太妃系列有4款限定品項。

▲▼辻利茶舗推出全新冬季限定「冬戀太妃」系列。（圖／辻利茶舗提供）

關鍵字： 美食情報 美食雲 日出茶太 辻利茶舗

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

