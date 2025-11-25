ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
獨／六扇門首家24小時門市　台中太平店12/1起全日不打烊

▲六扇門台中太平店。（圖／六扇門提供）

▲六扇門台中太平店12/1起24小時營業。（圖／六扇門提供）

記者黃士原／台北報導

有「最強小火鍋」稱號的六扇門，近期觀察到「深夜經濟」，決定台中太平店12月1日開始24小時營業，不管是半夜還是清晨，想吃就能過去品嚐。

有「最強小火鍋」稱號的六扇門，菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

▲六扇門新品將炸雞加入鍋中，融合湯底的蒜香與海味，風味更加濃郁。（圖／六扇門提供）

近日有網友發現，六扇門太平店從12月1日起開始24小時營業，在臉書社團引起熱烈討論。總公司表示，最近有觀察到「深夜經濟」，所以希望藉由特定門市測試深夜、宵夜市場，台中太平店是全台第1家測試門市，明年1月1日還有第2家登場。

此外，繼與鬍鬚張共推聯名新品後，六扇門再度跨界攜手繼光香香雞，推出「魷澎湃香雞鍋」，將魷魚螺肉蒜升級為一人享用的澎湃鍋物，再加入外酥內嫩、香氣四溢的繼光香香雞。新品11月19日起於全台六扇門門市正式開賣。

▲王品強鍋季回歸，活動期間只要消費就有機會抽中價值萬元999純金火鍋金飾。（圖／王品集團提供）

另外，普發一萬元今天開放郵局現領，王品強鍋季趁勢推年終優惠，12月1日至明年1月31日活動期間，只要到5大鍋物消費（聚、青花驕、和牛涮、向辣、尬鍋），有機會抽中市價萬元的999純金火鍋金飾。

強鍋季活動期間，瘋美食來換禮物年終加菜討吉利，消費內用2客指定套餐贈品牌限定好菜1份，像是聚日式火鍋送鮮蝦、向辣送生食干貝、青花驕贈招牌特色綜合丸，和牛涮的鯛魚燒與尬鍋的鹹酥雞都能免費吃。

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

