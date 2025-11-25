墾丁無邊際泳池飯店12/1試營運！入住送晚餐　早餐吃到下午1點

▲風華渡假酒店墾丁館。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

墾丁又要有新飯店！嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」宣布插旗墾丁，為旗下第4間飯店，並將從12月1日起試營運。「風華渡假酒店－墾丁館」鄰近後壁湖，走路10分鐘即可抵達白沙灣，擁有將山海一次滿足的優越地理，提供旅人住宿新選擇，即日起開放預訂，入住享55折起並送鍋物晚餐。

▲無邊際泳池。

「風華渡假酒店－墾丁館」座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野。酒店建築以純白外觀延伸到整體空間美學，透過錯落交疊的牆面與線條語彙，勾勒出極簡卻富層次的建築形象；館內無邊際泳池更能將海景盡收眼底。

▲風華渡假酒店墾丁館客房示意圖。

館內客房以溫潤柔和的色調鋪陳整體空間，海景房設有專屬陽台與大面落地窗，旅客可飽覽一望無際的湛藍海景。而房內選用席夢思高級床墊、65 吋液晶電視與 BOSE音響，讓旅客無論休息或觀影都能感受細緻款待。

▲酒店內餐廳「老丸家EX極致鍋物」。

館內主餐廳「老丸家EX極致鍋物」則以「原味呈現」為理念，嚴選嘉楠集團的優質肉品與屏東在地直送的蔬食，搭配天然素材熬煮的湯底，呈現出層次鮮明的清爽鍋物風味；早午餐以Buffet形式供應，提供至下午1點，讓旅客睡到自然醒也不錯過美味餐點。

「風華渡假酒店－墾丁館」即日起開放訂房，並推出全館55折起優惠，平日標準街景雙人房6600元起、家庭房9999元起，包含隔日早午餐，且即日起至2026年1月31日為止預訂，入住即送晚餐、並享第二晚續住價1999元。易遊網也從即日起推出獨家首賣優惠，雙人入住每晚最低6488元起，領折扣碼最高再減500元，加購高鐵票還可享78折起優惠。

▲墾丁凱撒大飯店。（圖／業者提供，下同）

而墾丁凱撒大飯店看準體驗型旅遊熱潮延燒，旅人更期待旅行能成為與在地文化連結的方式，即日起推出「凱撒半島巡旅」年度企劃，最新「半島拾光散策」攜手6間在地特色店家，將恆春的風景與店家故事，串聯成一場走進土地的大型策展。

▲春露咖啡。

旅客透過散策路線，可前往藏身於日治時期「原恆春郡役所官舍」中的甜品店「蒔嶼咖啡」來份手工昭和布丁，再到白天是充滿咖啡香的「春露咖啡」，夜晚則搖身一變成為秘境酒吧的「春酩Bar」點杯創意特調，沉浸於百年小鎮與老屋新生的不同魅力中。

即日起，凡預訂「拾光旅行」住房專案，雙人成行每晚4299元起，專案贈半島拾光散策地圖，邀請旅人走入巷弄、咖啡香與人情味中，不僅如此，憑冊還可參與店家集章兌換來店禮，讓旅程多份驚喜。