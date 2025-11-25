ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
35%台灣人2026出遊預算更高　訂房網推黑五優惠住宿6折起

▲▼ 旅遊,腸胃健康,健康守則,專家建議,旅行提示,便秘,脹氣。（圖／Pexels）

▲Booking.com推出黑色星期五優惠，包括住宿、機票、景點、交通最低6折起。（圖／Pexels）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接黑色星期五，全球線上旅遊領導品牌 Booking.com 推出史上最大規模的「黑色星期五優惠」，即日起至12月3日期間選擇標示「黑色星期五優惠」的品項，即享最低6折起折扣。而旅遊電商Klook則將日本租車服務升級，推出加購享獨家「安心保障」服務，讓旅客出國租車更安心。

Booking.com此次推出黑色星期五優惠，包括精選住宿最高6折、租車7折、景點與機場接送8折，以及機票最高85折優惠。根據平台研究，35%台灣旅人預計2026年將安排類似行程但花費更高，而有28%團體旅人常遇預算分歧，折扣有助快速達成共識；此外，對家庭旅客而言，旅費更是成行關鍵，有7成父母仰賴旅遊App節省開支。

▲▼家庭旅行（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲對許多家庭旅客來說，旅遊開銷會是成行關鍵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

而自駕旅行也越來越受歡迎，根據數據指出，近9成台灣旅人願意在旅途中共乘，76%也會透過App尋找路線相近的旅伴。同時，越來越多旅人渴望透過旅行放慢步調，54%的台灣旅人與半數（50%）Z世代表示希望旅行能讓自己更貼近大自然。

隨著AI科技崛起，各大業者紛紛導入AI科技幫助旅客規劃行程。Booking.com則有全新AI航班搜尋摘要，可自動整理票價、轉機次數與旅行時間等重點資訊，協助旅人迅速比較、挑選最適合的航班。

旅人也能直接輸入對旅宿的期望，智慧篩選功能會自動收斂選項，節省大量搜尋時間；至於旅宿的評論摘要，則會將住客評語重點濃縮成易懂摘要，幫助旅人做決定。

▲▼日本自駕,右駕。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲日本自駕。（圖／記者鄺郁庭攝）

日本一直是台灣旅客的熱門旅遊首選，而自駕更是最受歡迎的交通方式之一，即日起Klook率先推出如沖繩、東京、大阪、福岡等主要城市「安心保障」服務，每天僅加價270元起，即可升級更全面的保障，包含CDW租車零自負額補償（賠償金額無需自行負擔），NOC營業損失補償與道路救援費用報銷等。

Klook表示，只要於平台租車頁面輸入指定目的地、日期與時間，並於篩選格勾選安心保障方案，每日僅多270元起即可享有「安心保障」服務。保障內容包含租車零自負額，也含括營業損失賠償、緊急道路救援報銷、車輛竊盜與搶奪保障及「車窗、輪胎、底盤、後視鏡專案保障」，租車公司更進一步提供隨車租賃物品（如GPS、雪鏈等）遺失保障等。

多家租車公司現場亦提供中文服務，不讓語言隔閡影響旅遊好心情，更有專人接送領車服務（限沖繩那霸機場）與Klook會員積分回饋，並提供租車前免費取消的方案，在安排行程時更有彈性。

