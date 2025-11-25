「碧潭12米水豚君」展至12/28　人偶見面會、造型雞蛋糕假日限定

▲「呆在碧潭の水豚君」展至12月28日，12公尺高水豚君浮在水上，模樣可愛又療癒。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

周末帶小孩來碧潭放電！「呆在碧潭の水豚君」即日起展至12月28日，今（25日）觀旅局公布水豚君偶裝見面會時間，還能品嚐假日限定的「水豚君造型雞蛋糕」、逛快閃店買周邊。

▲假日限定的「水豚君造型雞蛋糕」限量供應，每日約200份。

超人氣IP「水豚君（KAPIBARASAN）」進駐新店碧潭風景區，除了親睹水上12公尺高水豚君與好友等地景裝置，於11月1日至12月28日期間，於碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，即可至「水豚君碧潭快閃店」換取水豚君限量周邊商品，包括線圈筆記本、金屬徽章、壓克力吊飾、造型湯匙及雷雕明信片等好禮，數量有限。

▲每逢周末假日限定的「水豚君快閃店」推出碧潭限定周邊商品。

滿足上述消費條件的民眾，再加碼贈送「水豚君優先合影券」，水豚君人偶將於12月6日、12月7日、12月13日、12月14日、12月20日、12月21日連續三周的假日，每日下午安排4場次（13:00、13:45、14:45、15:30），每場次30分鐘，開放現場民眾近距離合影。

▲水豚君人偶裝將有人穿著，與民眾互動。



觀旅局指出，持有「優先合影券」的民眾可享優先合影權利，而一般民眾也能依現場工作人員指示排隊合影，有興趣民眾建議提早抵達會場；以上消費滿額周邊好禮及優先合影券，數量有限，換完為止。