Krispy Kreme推史努比造型甜甜圈　消費滿額送耶誕卡

▲Krispy Kreme與Peanuts合作聯名活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式甜甜圈品牌Krispy Kreme聯名「Peanuts」，讓人氣角色史努比、查理布朗變身甜甜圈，11月28日至12月28日限時1個月開賣，門市消費滿額還可獲得Peanuts台灣限定耶誕快樂卡。

▲巧酥史努比（左）、查理布朗尼（右）。

▲查理布朗尼內餡是布朗尼卡士達。

這次聯名活動一共推出4款限定甜甜圈，「巧酥史努比」選用心形甜甜圈搭配可可巧酥卡士達內餡，外層再以白巧克力淋醬做成史努比造型；「查理布朗尼」為鬆軟夾心貝結合布朗尼卡士達內餡，外觀是查理布朗經典鋸齒塗鴉毛衣。

▲耶誕節花圈（右）上有史努比與糊塗塌客身影；「快樂圓肚子」則以耶誕老人做為創意發想。

「耶誕節花圈」則以原味糖霜甜甜圈為基底，搭配香濃奶油乳酪霜，再灑上糖珠，最後放上史努比與糊塗塌客的巧克力片；「快樂圓肚子」為紅色牛奶巧克力與牛奶卡士達的組合，售價皆為75元。

▲台灣Krispy Kreme特別推出3款限定耶誕快樂卡。

Krispy Kreme還推出3款限定「Peanuts耶誕快樂卡」，活動期間在門市消費滿250元即送1張，款式隨機、送完即止。業者慶祝登台12周年，12月12日當天全門市購買任一盒販，加價12元即可多吃6入原味糖霜甜甜圈1盒，各門市限量50盒。

▲▼beard papa's在11月推出限定新口味「栗子泡芙」，人氣「草莓泡芙」回歸。（圖／beard papa's提供，下同）

日系泡芙專賣店「beard papa's」11月限時「栗子泡芙」、「杏仁棒棒」與「草莓泡芙」銷售倒數，3款商品售價85元起。其中草莓泡芙在全門市販售，栗子泡芙與杏仁棒棒則有部分門市未銷售。

▲杏仁棒棒派皮也同步回歸。