三麗鷗明星派對快閃3天！人魚漢頓、美樂蒂出動　5大展區免費逛

▲三麗鷗明星派對。（圖／主辦方提供）

▲「Hello Sanrio！三麗鷗明星派對」將於12月5日至7日在台北南港瓶蓋工廠開跑。（圖／主辦方提供）

記者彭懷玉／綜合報導

三麗鷗粉絲手刀準備！「Hello Sanrio！三麗鷗明星派對」將於12月5日至7日在台北南港瓶蓋工廠開跑。此次活動將帶來五大主題展區，人魚漢頓、美樂蒂、酷洛米、布丁狗等人氣角色全面出動，期間並安排六場角色舞台演出，邀民眾共度三麗鷗年末盛會。

為感謝粉絲的支持，台灣三麗鷗舉辦「Hello Sanrio！三麗鷗明星派對」，採現場排隊、免費入場參觀，會場設有五大主題區，呈現三麗鷗經典角色的夢幻場景，包括漢頓化身英雄的《人魚漢頓英雄夢》、布丁狗、大耳狗與帕洽狗《狗狗朋友們的溫馨時光》、《美樂蒂&酷洛米》周年專區的魔幻光芒、《雙星仙子的扮裝派對》等。

▲三麗鷗明星派對。（圖／主辦方提供）

▲「Hello Sanrio！三麗鷗明星派對」三天開放民眾免費入場參觀。（圖／主辦方提供）

可愛爆擊的《Sanrio Characters 美式餐廳》同步登場，從迎賓的美樂蒂，到在角落聊天的大眼蛙與蛋黃哥，每處都藏著三麗鷗角色的身影，讓粉絲可以近距離與心愛角色互動。

▲三麗鷗明星派對。（圖／主辦方提供）

▲人氣角色見面會同步登場，粉絲可與美樂蒂、酷洛米、大耳狗等IP合影。（圖／主辦方提供）

另也設置拍照打卡、抽獎等互動活動，粉絲在現場拍照並分享，即可獲得限量禮物。此外，粉絲不容錯過人氣角色見面會，可與美樂蒂、酷洛米、大耳狗等IP合影。此外，三麗鷗也將同步展開「小小舞者甄選」，讓小朋友有機會登上三麗鷗官方平台，展現自信與活力。

Hello Sanrio!三麗鷗明星派對
日期：12 月 5 日至 12 月 7 日
時間：每日10:00至18:00
地點：台北市南港瓶蓋工廠M棟（台北市南港區南港路二段13號，南港車站旁）
入場方式：採現場排隊方式免費參觀入場
備註：活動現場無周邊商品販售

關鍵字： 台北市旅遊 南港區旅遊 Hello Sanrio！三麗鷗明星派對 南港瓶蓋工廠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

趙露思嘆「人不能沒有工作」 「停工很焦慮」:覺得不被需要

