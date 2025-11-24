ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
Mister Donut耶誕甜甜圈+義式「波波隆尼」明開賣　限時買6送2

▲▼Mister Donut打造一系列耶誕節限定甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut推出耶誕節限定甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

耶誕節即將到來，甜甜圈品牌「Mister Donut」打造一系列應景新品，不僅雪人、熊太郎全部變身，更推出全新義式「波波隆尼」，渾圓外型搭配覆盆莓、開心果2款爆漿內餡，明天開賣，限時6天買5送1、買6送2。

▲▼Mister Donut打造一系列耶誕節限定甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼全新「波波隆尼」有爆餡口感。

▲▼Mister Donut打造一系列耶誕節限定甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

Mister Donut「波波隆尼」是來自義大利的義式甜甜圈Bomboloni，飽滿內餡咬下有爆漿口感，因此有著小炸彈稱號，「覆盆莓波波隆尼」、「開心果波波隆尼」，分別搭配覆盆子果餡卡士達、開心果卡士達內餡，售價79元。

▲▼Mister Donut打造一系列耶誕節限定甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲「耶誕雪人」、「好草莓熊太郎」造型甜甜圈。

造型甜甜圈有「耶誕雪人」、「好草莓熊太郎」兩種口味，皆是選用蓬鬆甜甜圈體分別搭配白可可沾醬+棉花糖、香甜草莓可可醬+微酸草莓鮮奶油，售價65元。

▲▼Mister Donut打造一系列耶誕節限定甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼還有多款耶誕甜甜圈。

▲▼Mister Donut打造一系列耶誕節限定甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

波堤圈則有「耶誕抹茶波堤圈」、「餅乾焦糖波堤圈」、「耶誕可可波堤」、「耶誕蘋果波堤」與滿滿棉花糖舖滿的「耶誕棉花糖波堤」，售價皆為50元。

▲▼Mister Donut打造一系列耶誕節限定甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲「耶誕萌樂園」內含3種口味的波堤圈。

盒裝「耶誕萌樂園」內含草莓、蘋果與優格3種波堤圈，每盒60元、2盒優惠價109元。

Mister Donut明天起至11月30日全門市推出「買5送1、買6送2」優惠，須含覆盆莓波波隆尼、開心果波波隆尼、好草莓熊太郎、耶誕雪人、耶誕可可波堤、耶誕蘋果波堤、耶誕抹茶波堤圈、餅乾焦糖波堤圈、耶誕棉花糖波堤或耶誕萌樂園等1款指定品項，限送價低者，各門市售完為止。

▲▼BAC超人氣「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」今年強勢回歸。（圖／BAC提供）

▲BAC「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」今年強勢回歸。（圖／BAC提供）

另外，BAC今年12月則有草莓季限定「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」回歸，頂層以大顆新鮮草莓鋪面，中間塞進果餡，底層則是巧克力湯種戚風蛋糕，12月5日起販售至明年2月下旬，6吋售價1090元，數量有限、售完為止。

【你可能也想看】

►速食店推「銅板優惠」　1+1下殺49元起
►披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元 
►摩斯漢堡「台灣火雞堡」12門市限定　還有3大感恩節優惠

