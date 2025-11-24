ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
穿紅或綠免費入園！南投4萬坪「落羽松紅了」　還能採草莓、泡湯

▲南投4萬坪「台一生態休閒農場」化身聖誕系花園。（圖／業者提供）

▲南投4萬坪「台一生態休閒農場」進入秋冬最美時節。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

聖誕節到南投放風！4萬坪「台一生態休閒農場」即將化身聖誕系花園。業者表示，目前園內落羽松紅3成，草莓預計12月底至1月進入盛產期，12月20日至12月28日期間，衣褲只要身著「紅或綠」，14歲以下孩童免門票，大人也享半價優惠（100元含折抵券）。

▲南投4萬坪「台一生態休閒農場」化身聖誕系花園。（圖／業者提供）

▲▼目前園內落羽松紅3成，白雪木也進入最美觀賞期。（圖／業者提供）

▲南投4萬坪「台一生態休閒農場」化身聖誕系花園。（圖／業者提供）

台一生態休閒農場12月20日至12月28日推出「聖誕・紅綠派對」優惠，只要身上穿著紅或綠色衣服或褲子（其中一項即可），14歲以下兒童即可免費入園、大人票價打5折，業者補充，大人半價僅100元（含折抵券，全園區皆可使用）；另假日限量開放2歲以下幼兒「免費入園」，限50組，一家大小出門可以省下不少預算。

▲南投4萬坪「台一生態休閒農場」化身聖誕系花園。（圖／業者提供）

▲南投4萬坪「台一生態休閒農場」化身聖誕系花園。（圖／業者提供）

另外也有套票300元起優惠，包含香草雞餐食、專屬活動、DIY等，平日可玩花彩屋「尋寶挑戰」，假日改為永續館的「聖誕套圈圈」，玩遊戲贈送小禮物。

業者表示，目前園內落羽松林轉紅約3成，同時也有白雪木、聖誕紅、醉蝶花、天使花等多種花卉綻放，把園區點綴地夢幻無比。7大主題區猶如置身童話小鎮，必拍湖畔落羽松和水上七彩小屋，讓旅客盡情巡遊。

▲南投4萬坪「台一生態休閒農場」化身聖誕系花園。（圖／業者提供）

▲「台一生態休閒農場」今年共推出三款聖誕套票。（圖／業者提供）

業者說明，今年草莓預計在12月底陸續進入產季（依官網公告為主），除了民眾較為熟悉的紅顏、香水之外，今年新增昭顏、章姬、台農一號、美姬、白草莓、粉黛等8品種，架高式溫室栽培讓民眾方便採摘，行前可致電詢問能否採果。此外，農場同時也設置度假村，房內可以泡美人湯，在冬陽中徹底放鬆身心靈。

▲大地農場落羽松變色，「2025 慢漫藝術祭｜森之原點」即日起登場。（圖／大地農場提供）

▲大地農場「2025 慢漫藝術祭｜森之原點」即日起登場。（圖／業者提供）

另外，隱藏在新竹峨眉鄉的大地農場，距離北埔老街僅需15分鐘車程，68公頃的廣闊園區中，規劃出櫻花谷地、侏羅紀蕨園、蝴蝶走廊、落羽松步道等多樣自然景觀，成為都市人放鬆心靈的世外桃花園。

▲大地農場落羽松變色，「2025 慢漫藝術祭｜森之原點」即日起登場。（圖／大地農場提供）

▲▼大地農場內的落羽松正換新裝，呈現綠、黃、橙交織的漸層色彩。（圖／業者提供）

▲大地農場落羽松變色，「2025 慢漫藝術祭｜森之原點」即日起登場。（圖／大地農場提供）

大地農場「2025 慢漫藝術祭｜森之原點」即日起至12月14日登場，活動以金黃落羽松為背景，透過藝術展覽、音樂會、創作工作坊和自然體驗等活動，讓民眾打開五感，重新與大自然連結。

