「再睡5分鐘X湯姆貓與傑利鼠」聯名第2波　2款周邊+甜點禮盒

▲再睡5分鐘推出第2波聯名活動。（圖／再睡5分鐘提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「再睡5分鐘」推出第2波《Tom and Jerry》（湯姆貓與傑利鼠）聯名活動，不僅有全新周邊泰菲絨毛卡套、保冷袋，還與長崎蛋糕品牌「金格KONIG」打造全新期間限定派對分享3入禮盒，11月24日起全門市開賣。

▲此波推出2款限定周邊。

再睡5分鐘公布湯姆貓與傑利鼠最新聯名活動，此波推出2款限定周邊，包括「泰菲絨毛伸縮卡套」，泰菲療癒睡姿結合伸縮彈簧繩設計，一拉即可嗶卡，原價450元、加購價380元。

聯名保冷袋則以經典動畫元素設計、節慶派對氛圍搭配派對甜點與飲品，原價19元，11月24日起至12月14日凡消費不限金額可以9元加購，數量有限、售完為止。

▲同時攜手金格KONIG推出《Tom and Jerry》系列派對分享3入禮盒。

業者更攜手「金格KONIG」推出湯姆貓與傑利鼠系列派對分享3入禮盒，內含印有圖樣的「經典烙印長崎蛋糕」、以台灣茗茶入餡的「東方美人茶格芙蕾餅乾」，以及結合再睡5分鐘切達Cheese奶蓋製成的「起司年輪蛋糕」。禮盒售價550元，限於再睡5分鐘門市及金格官網販售，3款甜點則開放於再睡5分鐘門市單獨販售。

▲「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

另外，手搖飲「鶴茶樓」本月也跨界聯名全球知名人氣IP《天線寶寶》，不僅打造4款限定飲料杯、封膜，還推出超實用周邊，包括飲料提袋、絨毛吊飾零錢包等。

▲聯名飲料杯以天線寶寶4個主角為主。

天線寶寶首度登台聯名台灣手搖飲「鶴茶樓」，把4大經典角色全放在飲料杯上，其中「丁丁款」杯身以葡萄紫搭配暖橘黃，「迪西款」杯身則是芥末綠搭配粉桃色，「拉拉款」以暖陽黃搭配寶寶藍，「小波」是紅色與青草綠的組合。封膜以放射狀撞色色塊設計，營造充滿朝氣與夢幻的氛圍。

▲▼4款周邊須加價購獲得。

聯名加碼推出5款限量周邊，「飲料提袋（小波款／拉拉款）」以帆布材質搭配角色電繡大頭、絨毛細節，加價購248元；「丁丁絨毛吊飾零錢包」為丁丁大頭搭配立體天線設計，絨毛材質十分柔軟，加價購318元。

「迪西絨毛肩背包」中央繡有迪西大頭，使用全絨毛材質搭配黑白乳牛色塊，加價購428元；「角色大集合保冷袋」以大草原為背景，正中央有天線寶寶們大集合，加價購29元。

▲限量角色貼紙只送不賣。

周邊每次限購3款，且消費1杯飲品僅可加購周邊1款，第1杯飲品指定丁丁葡萄鶴頂紅茶，第2、3杯不限品項。另外，「限量角色貼紙」只送不賣，凡購買任一飲品拍照上傳臉書或IG限動並標記鶴茶樓，即可獲得1張，每人限送1張。

「丁丁葡萄鶴頂紅茶」為此次聯名飲品，有一粒粒飽滿葡萄以及Q彈鶴頂紅茶凍，中杯售價70元、大杯75元。