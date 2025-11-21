ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「八曜和茶X哈根達斯」聯名飲品明天開賣　放進整杯草莓冰淇淋

▲八曜和茶聯名哈根達斯推出「BAHA夢幻系列」。（圖／八曜和茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

八曜和茶跨界聯名冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」，推出冬季限定「BAHA夢幻系列」，一共有2款飲品，明（22）日起全門市開賣。另外，「告白杯套」、愛神典藏杯墊等多款周邊，開放集點兌換。

「八曜和茶xHäagen-Dazs」推出2款聯名飲品，首推「八曜｜哈根達斯（草莓冰淇淋白奶茶）」，整個草莓冰淇淋獨享杯緩緩融入茶中，再放進果泥增添果香，售價149元；另一款則是「八哈啾啾莓（草莓白奶茶）」，售價89元。

▲▼八曜和茶X哈根達斯還有一系列聯名周邊。

這次聯名周邊「告白杯套」，可親筆寫上情話，還有HCY防水時尚1杯袋、愛情成就枕、心型收納袋、戀愛補給袋、愛神典藏杯墊等，開放集點兌換。

▲▼翰林茶館開賣全新夢幻飲品「星光藍珍珠奶茶」。（圖／翰林茶館提供）

▲翰林茶館開賣全新夢幻飲品「星光藍珍珠奶茶」。（圖／翰林茶館提供）

另外，翰林茶館也有冬季夢幻新品「星光藍珍珠奶茶」，以藍柑橘、蝶豆花調製出藍紫色澤，搭配珍珠烏龍奶茶，至11月30日前可享外帶優惠價59元（原價120元）、內用優惠價108元（原價188元），翰林茶館松山機場店、桃園機場店以及翰林茶棧台南民族店、東山休息站店未販售。

本周末恰逢TWICE來台舉辦演唱會，為歡迎子瑜首次回台演出，翰林茶館推出限時活動，11月22日、23日凡憑演唱會門票或應援物（含手燈、衣服、娃娃、吊飾等），即可至全台門市免費兌換星光藍珍珠奶茶1杯，每人限換1杯，送完為止。

關鍵字： 美食情報 美食雲 八曜和茶 哈根達斯 翰林茶館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

「八曜和茶X哈根達斯」聯名飲明天開賣　放進整杯草莓冰淇淋

