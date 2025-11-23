8萬坪東方園林感受年味　新竹南園「跨年、春節」儀式感住房專案

▲The One南園公布跨年、過年兩大住房專案。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

坐落於新竹新埔山間的The One南園，於年末團聚季節推出兩大特別活動，將草本餐宴、湯浴、咖啡等細節融入風土文化，以「場域式款待」邀旅人放慢腳步，讓身心獲得安放，重新詮釋旅行的深度與價值。

▲房內湯屋享受藥草浴。（圖／業者提供）



這座占地超過8萬坪的東方園林，由漢寶德設計，僅有20間客房，提倡不急於行程的「定點式度假」，邀請旅人們在園林間漫遊，與自己和旅伴進行心靈對話，體驗濃厚的老派約會情懷。

在12月24、25、31日的「2025老派約會」限定活動中，旅人將體驗一場復古浪漫的約會儀式。郵差親送邀請函、盛裝赴約的Dress Code、手工交換禮物，這些細緻的儀式編織起深厚的情感。

▲隈研吾設計的「風檐」中品嘗草本熱紅酒，並在燭光映照下細品草本餐桌。（圖／業者提供）



包含在建築大師隈研吾設計的「風檐」中舉杯品嘗草本熱紅酒，並在燭光映照下細品草本餐桌。夜晚，薩克斯風家沈子傑與鋼琴家鄭仁萱即興演奏金曲沙龍，為這場約會增添一抹獨特的溫度。



不少長輩有在宅院過年的兒時記憶，「2026大宅院裡的年味」明年2月16至20日間登場，旅人將體驗一場懷舊而溫馨的春節盛宴，從戲曲巡遊、園林尋福獸，到團圓家宴和烤橘子等活動，重溫家族聚會的溫暖與幸福。

▲住客可品嚐《草本食膳．土地的芬芳》的季節料理。（圖／業者提供）



此外，The One的食藝團隊精選月桃、大花咸豐草、白鶴靈芝等十種草本，搭配花茶，設計出《草本食膳．土地的芬芳》的季節料理。住客可品味五道菜和三杯茶，感受島嶼風土的獨特氣息。夜幕降臨後，可於廂房草本湯浴中浸身靜養，翌日於湖畔啜飲「百草拾芳」草本咖啡，延續秋冬的療癒感受。該兩天一夜住房專案18,000元起（限量 20 間）。

▲晶華國際酒店集團旗下「晶泉丰旅」北投、礁溪館推出「晶馬迎春・丰年納福」住房專案。（圖／業者提供）



農曆馬年9天春節即將到來，晶華國際酒店集團旗下溫泉品牌「晶泉丰旅」北投、礁溪館同步推出「晶馬迎春・丰年納福」住房專案，「一泊一食」與「一泊二食」方案雙人每房最低11,800元起，12月12日前下訂，還能額外獲得價值逾千元的皇燕頂級燕窩。

▲▼北投晶泉丰旅鄰近新北投捷運站，春節出遊免於塞車之苦；12月12日前下訂，加贈皇燕頂級燕窩。（圖／業者提供）



其中，北投晶泉丰旅鄰近新北投捷運站，春節能避開車潮，輕鬆在白磺湯泉裡沈澱身心。住客可至泉咏Gallery享用迎賓茶點與紅白酒暢飲；一泊二食方案更結合「三燔北投」設計的年節饗宴，除夕至初二供應「海陸極饗宴」，以日本鹿兒島A5和牛沙朗與海鮮盛合作為主餐，除夕夜再加碼波士頓螯龍蝦，搭配各式「鮮食饗宴」珍味無限享用，雙人入住每晚最低26,600元起。