饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市　地點落腳新光三越站前店

▲饗賓餐旅「朵頤」。（圖／饗賓餐旅提供）

▲饗賓餐旅「朵頤」第3家店最快年底開幕。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團旗下Semi Buffet品牌「朵頤餐廳」，去年8月雖然因為租約到期而收掉新莊店，但今年陸續有展店消息，先是有進駐宏匯廣場消息，接著則是8月正式進駐新光三越台南小北門店，今日再傳出前往台北市的新光三越站前店設點，最快年底開幕。

今年8月重新回歸的朵頤牛排，主餐分為極饗、精選及經典三大系列，不僅焗烤龍蝦、法式羊排及炭香牛排等9款精緻海陸主餐通通千元有找，也推出全新加價雙拼組合，皆可享無限自取的豐盛百匯料理，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza、風味主食、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品都有。

▲饗賓餐旅「朵頤」。（圖／饗賓餐旅提供）

▲「朵頤餐廳」是饗賓集團旗下Semi Buffet品牌，點主餐就可以享有自助吧吃到飽。

朵頤牛排經典主餐698元，可選擇「法式油封鴨腿」或「焗烤檸檬扁鱈」，精選主餐798元系列可享用到牛排、豬肋排以及海鮮主餐，像是「美國Choice炭香翼板牛排」、「味噌焦糖豬肋排」與「香煎干貝佐奶油香蒜蝦」。

898元極饗主餐則有「美國Choice肋眼牛排」、「美國Choice帶骨牛小排」、「慢熟法式羊排」、「極饗焗烤龍蝦」。另外，朵頤牛排也推出全新加價雙拼主餐，可同時品嘗「極饗焗烤龍蝦」搭配「美國Choice肋眼牛排」或「味噌焦糖豬肋排」。

朵頤餐廳在開出台南首店後，接下來就是重回新莊地區，預計12月正式對外見客，今日則再傳出插旗台北市，即將進駐新光三越站前店，最快年底開幕。

▲客美多咖啡進駐台北民生社區，11/24試營運。（圖／客美多提供）

另外，來自日本名古屋的「客美多咖啡」全台已有30多家分店，近期即將進駐台北民生社區，11月24日試營運，11月30日前原價1180元的咖啡券，特價1000元。

台北民生社區的圓環旁將多了一個新風景，來自名古屋的客美多咖啡正式進駐，帶來日本經典的「朝食文化」，店內裝潢承襲日本品牌風格，以木質調與柔和燈光營造出溫暖、舒適的氛圍。陽光灑落桌面，配上品牌經典的紅沙發，讓人能在這裡自在地享受每一杯咖啡的香醇與片刻寧靜。

▲客美多咖啡每日早上11點前點任一飲品，即可免費享用早餐，上圖為期間限定的芋泥口味。（圖／客美多提供）

延續名古屋「點飲品送早餐」的特色，每日早上11點前點任一飲品，即可免費享用早餐，除了柔軟酥脆的吐司，還可任選紅豆泥、雞蛋沙拉或水煮蛋來搭配，近期更推出期間限定的芋泥口味。

