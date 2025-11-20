ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北歐洲冬季嘉年華11/27起開逛！66攤道地料理　還有插畫工作坊

▲2024「歐洲聖誕市集」。（資料照／主辦方提供）

▲「歐洲聖誕市集」將於11月27日起一連四天在香堤大道、信義威秀前廣場開跑。（資料照／主辦方提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

號稱信義區最強歐洲市集要來了！「歐洲聖誕市集」將於11月27日起一連四天在香堤大道、信義威秀前廣場開跑，市集涵蓋傳統歐洲耶誕料理、甜點、熱紅酒和手工藝品等超過66個攤位，今年更邀請知名法國漫畫插畫家Christopher Boyd親臨現場，舉辦插畫工作坊。

▲2024「歐洲聖誕市集」。（資料照／主辦方提供）

▲第六屆「歐洲聖誕市集」擴大為「台北歐洲冬季嘉年華」，除了原本香堤大道廣場之外，還拓及至信義威秀前廣場。

第六屆「歐洲聖誕市集」擴大為「台北歐洲冬季嘉年華」，主辦方台灣法國人協會表示，除了原本香堤大道廣場之外，還拓及至信義威秀前廣場。此外，延續歐洲聖誕節歡樂傳統的同時，進一步擴大規模與文化體驗，匯集超過66個歐洲攤位與文化攤位，並規劃雙舞台節目，能更深入認識歐洲各國文化精髓。

▲2024「歐洲聖誕市集」。（資料照／主辦方提供）

▲▼市集囊括各式歐式節慶料理。

▲2024「歐洲聖誕市集」。（資料照／主辦方提供）

本次市集囊括德式香腸、法式起司、義式甜點、比利時鬆餅、布列塔尼可麗餅，到西班牙經典料理；現場亦提供葡萄酒、啤酒，以及遵循傳統配方手工熬製的經典熱紅酒。

《東森新媒體ETtoday》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

除了美食佳釀，現場還展售來自歐洲的精緻甜點、巧克力、果醬、茶品，以及生活選物與聖誕禮品，打造沉浸、具節慶氛圍的歐式聖誕體驗。

▲2024「歐洲聖誕市集」。（資料照／主辦方提供）

▲「歐洲聖誕市集」去年人潮。（資料照／主辦方提供）

此外，今年嘉年華邀請知名法國漫畫插畫家Christopher Boyd打造全新主視覺，以其獨特的BD（法國漫畫）風格，為兩大廣場注入耳目一新的創意。Christopher Boyd也將親臨現場，舉辦插畫工作坊，邀請民眾一同探索繪畫的樂趣。

而長榮航空今年持續攜手「台北歐洲冬季嘉年華」活動，將提供兩張歐洲來回經濟艙不限航點機票，送給「繽紛聖誕主題屋」抽獎活動的幸運得主。

台北歐洲冬季嘉年華
時間： 11/27–11/28 13:00–22:00；11/29–11/30 11:00–22:00
地點： 台北市信義區香堤大道廣場、信義威秀前廣場

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

