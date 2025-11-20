ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
翰林茶館「星光藍珍奶」夢幻上市　憑TWICE演唱會門票免費喝

▲翰林茶館開賣全新夢幻飲品「星光藍珍珠奶茶」。（圖／翰林茶館提供，下同）

▲翰林茶館開賣全新夢幻飲品「星光藍珍珠奶茶」。（圖／翰林茶館提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

翰林茶館即日起推出全新夢幻飲品「星光藍珍珠奶茶」，11月30日前購買還可享外帶半價優惠。另外，本周末適逢TWICE演唱會，凡持演唱會門票或應援物即可免費喝，送完為止。

▲本周末憑TWICE演唱會門票或應援物可免費喝星光藍珍珠奶茶。

▲本周末憑TWICE演唱會門票或應援物可免費喝星光藍珍珠奶茶。

翰林茶館冬季限定新品「星光藍珍珠奶茶」，以藍柑橘、蝶豆花調製出藍紫色澤，搭配珍珠烏龍奶茶，至11月30日前可享外帶優惠價59元（原價120元）、內用優惠價108元（原價188元），翰林茶館松山機場店、桃園機場店以及翰林茶棧台南民族店、東山休息站店未販售。

另外，本周末恰逢TWICE來台舉辦演唱會，為歡迎子瑜首次回台演出，翰林茶館推出限時活動，11月22日、23日凡憑演唱會門票或應援物（含手燈、衣服、娃娃、吊飾等），即可至全台門市免費兌換星光藍珍珠奶茶1杯，每人限換1杯，送完為止。

▲清心福全推出全新「白韻杏仁系列」。（圖／清心福全提供）

▲▼清心福全推出全新「白韻杏仁系列」。（圖／清心福全提供）

▲▼清心福全推出全新「白韻杏仁系列」。（圖／清心福全提供）

另外，清心福全也推出全新「白韻杏仁系列」，使用南杏研磨成特級杏仁粉打造3款全新飲品，包括結合奶精的「白韻杏仁奶」售價65元、使用鮮乳的「白韻杏仁鮮奶」售價85元，加入頂級可可的「白韻杏仁頂級可可」售價80元，已於全門市開賣。

關鍵字： 美食情報 美食雲 翰林茶館 清心福全 TWICE

