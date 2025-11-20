拉亞漢堡開賣「生甜甜圈」　爆漿藍莓乳酪、草莓只要60元

▲拉亞漢堡推出全新現炸爆漿「生甜甜圈」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」即日起推出全新現炸「生甜甜圈」，有2款口味，咬下去會爆漿，一個售價60元。另外，比利時巧克力品牌「GODIVA」再推LABUBU聯名，榛果搭巧克力，還送不鏽鋼湯匙。

▲▼生甜甜圈現點現炸咬下會爆漿。

拉亞漢堡「生甜甜圈系列」新上市，主打蓬鬆Q彈口感結合濃郁滿溢內餡，現點現炸，有「藍莓乳酪」、「草莓煉乳」2種口味可以選擇，售價皆為60元。

歡慶新品上市，業者於Laya NOW APP推出「早點到免運活動」，即日起至11月23日前凡會員使用「早點到」服務，只要下單與取餐時間皆在門市營業時段內，即可享外送0元免運優惠，外送內用同價、點數照樣送。

▲▼GODIVA推出第2波LABUBU聯名霜淇淋、飲品。

另外，GODIVA近日聯名POP MART旗下人氣IP「THE MONSTERS」，延續首波奇幻森林冒險主題，以榛果搭配經典巧克力製成「榛果巧克力霜淇淋」、「榛果雙重巧克力霜淇淋」、「黑巧克力霜淇淋」3種口味，且每款都有LABUBU巧克力牌與包裝紙套，以及橘色小花點綴的LABUBU不銹鋼湯匙，售價皆為299元。

「榛果黑巧克力」則選用黑巧克力結合榛果醬，再撒上手工巧克力卷片，同樣搭配LABUBU杯套，提供冷、熱選擇，每杯售價220元。