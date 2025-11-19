亞尼克推獵奇「九層塔檸檬生乳捲」　販賣機驚喜盲盒限定供應

▲亞尼克首度推出YTM限定驚喜生乳捲盲盒。（圖／亞尼克提供）

記者蕭筠／台北報導

甜點品牌「亞尼克」首度推出YTM蛋糕販賣機限定「驚喜生乳捲盲盒」，不僅可以搶先吃到獵奇口味「九層塔檸檬」，還有人氣宇治抹茶、厄瓜多爾黑巧克力等口味，最高現省238元，即日起至12月6日於全台66站點販售。另外，全新草莓脆皮巧克力生乳捲也限量開賣。

▲檸檬九層塔生乳捲把檸檬結合九層塔拌入北海道奶霜當中。

亞尼克「驚喜生乳捲盲盒」有4種口味，包括原味、宇治抹茶、厄瓜多爾黑巧克力，以及獨家新口味「檸檬九層塔」，精選屏東九如綠檸檬現榨，搭配九層塔、檸檬皮一同熬煮，再拌入北海道奶霜中，打造獵奇口感，每盒售價392元，最高現省238元。

▲同步開賣3款莓果系列甜點。

亞尼克脆皮巧克力系列則再推出「草莓脆皮巧克力生乳捲」，以貝可拉白巧克力融入草莓果粒巧克力、杏仁碎粒，手工淋在泡芙蛋糕上，冷卻後點綴草莓果粒，搭配北海道奶霜、草莓果餡奶霜及草莓果凍內餡，每條售價699元，每日限量200條。

另外，還有「戲雪尋莓生乳捲」、「開心果覆盆莓慕斯」、「法式甜甜圈泡芙-草莓」等甜點開賣。

▲Krispy Kreme推出2款耶誕甜甜圈 。（圖／Krispy Kreme提供，下同）

為迎接節日到來，Krispy Kreme推出2款耶誕甜甜圈，「魔法小馴鹿」在甜甜圈裹上香濃焦糖巧克力，再手繪鹿角搭配無辜小眼神，打造呆萌模樣；「淘氣薑餅人」則在薑餅人造型甜甜圈體淋滿經典糖霜，並以巧克力點綴俏皮表情。以上售價皆為60元。

▲業者同步推出獨家小燈箱磁鐵。

業者更同步推出獨家小燈箱磁鐵，一面為經典紅綠蝶型招牌，另一面則是糖霜甜甜圈，凡於門市購買任一盒販甜甜圈即可以129元加購，單買229元，全台限量1500個，售完為止，單筆限購1個。