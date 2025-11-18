ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
六福村指定「12菜市場名」同音同字　6周末免費玩

▲端午連假六福村主題遊樂園一次端出3種優惠。（圖／業者提供）

▲六福村再推出名字對對碰優惠。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

六福村姓名優惠又來啦！園方宣布在11月22日至12月28日期間連續6個周末推出「名字對了就免費」優惠，只要符合指定名字、且同音同字，就可以在指定日期當天免費入園。

此次六福村「名字對了就免費」優惠共指定12個常見菜市場名，依順序分別是「家豪」、「雅婷」、「志偉」、「怡君」、「志強」、「淑芬」、「建宏」、「佳玲」、「冠宇」、「美惠」、「俊傑」、「欣怡」。

符合以上姓名的人，可享有指定日免費入園，必須出示身分證明文件，且為台灣人，同時名字需同音同字、順序不可替換，陪同親友也可享有入園799元優惠，至多3位。

▲▼六福村菜市場名優惠。（圖／六福村提供）

▲六福村菜市場名優惠一覽。（圖／六福村提供）

六福村「名字對了就免費」優惠適用日

11/22(六)、11/23(日)
- 名字同字叫「家豪」、「雅婷」免費入園

 11/29(六)、11/30(日)
- 名字同字叫「志偉」、「怡君」免費入園

12/06(六)、12/07(日)
- 名字同字叫「志強」、「淑芬」免費入園

12/13(六)、12/14(日)
- 名字同字叫「建宏」、「佳玲」免費入園

12/20(六)、12/21(日)
- 名字同字叫「冠宇」、「美惠」免費入園

12/27(六)、12/28(日)
- 名字同字叫「俊傑」、「欣怡」免費入園

▲▼雲林劍湖山世界。（圖／業者提供）

▲雲林劍湖山世界。（圖／業者提供）

雲林劍湖山世界則宣布從11月20日至明年1月23日為止，推出車牌號碼優惠活動，只要車牌對中「5、6、7、8」任一數字，門票最低可享每人299元優惠，12月31日除外。

劍湖山世界表示，只要汽車或機車車牌號碼中，含有數字 「5」、「6」、「7」、「8」，即可享有超值門票折扣，且數字不重複計算。對中1碼，車上每人享入園門票499元優惠價、對中 2 碼 (含) 以上車上每人享299元優惠價，汽車至多優惠4人，機車至多優惠2人。
 

關鍵字： 優惠快訊 新竹旅遊 六福村

【慶生變悲劇】闖紅燈過馬路！ 男子被轎車猛撞噴飛倒地

