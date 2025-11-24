ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

普發現金剛剛好　首爾fun韓假萬元有找

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

普發現金1萬可以做什麼？現在只要9,999元，就能輕鬆飛去首爾吃烤肉、逛明洞、追韓流！搭乘長榮航空從松山直飛金浦，兩座機場都在市區旁，省下轉車時間，玩樂時數直接拉滿。安排4天3夜行程吃好玩好，帶著護照和好心情就能出發，萬元有找的韓風假期，超適合小資旅人輕鬆圓夢。

▲▼韓國,普發1萬,旅遊,首爾,明洞,烤肉,追星。（圖／業者提供）

▲漫步北村韓屋村，走進歷史裡的打卡日常。（圖／shutterstock）

首爾不只時尚，也很有故事。象徵韓國皇室的景福宮，在恢宏的宮殿建築前拍照，氣勢滿滿。漫步北村韓屋村，看著一排排古色古香的瓦房與現代都市並存，彷彿穿越時空。藝術氣息滿滿的三清洞，獨立設計店、咖啡香與文青氛圍交織，更是拍美照、悠閒散步的打卡熱點。

▲▼韓國,普發1萬,旅遊,首爾,明洞,烤肉,追星。（圖／業者提供）

▲廣藏市場必吃金黃香脆的綠豆煎餅。（圖／shutterstock）

沒吃到烤肉，就像沒來韓國！旅行必吃的韓式烤肉餐，一次滿足肉食魂。 米其林必比登推薦的滿足五香豬腳，膠質Q彈、入味不膩，是韓妞超愛的美味。還有明倫進士烤排骨，以炭香與祕製醬汁擄獲饕客味蕾。更不能錯過廣藏市場這個小吃天堂，金黃香脆的綠豆煎餅、一吃上癮的毒藥飯捲，每一樣都想來一份。

▲▼韓國,普發1萬,旅遊,首爾,明洞,烤肉,追星。（圖／業者提供）

▲席捲全球的海苔飯捲美味，來首爾自己動手做做看。（圖／shutterstock）

度假怎能少了逛街血拼？白天在東大門綜合市場與DDP廣場之間穿梭，從布料雜貨到韓風服飾應有盡有，晚上還能順遊DDP打卡拍夜景。另推薦明洞商圈，這兒被視為首爾的西門町，滿滿的美妝店、潮流品牌、路邊攤香氣撲鼻，不管是要補貨面膜、買戰利品，或邊走邊吃魚板、糖餅，肯定能滿載而歸。

▲▼韓國,普發1萬,旅遊,首爾,明洞,烤肉,追星。（圖／業者提供）

▲首爾必逛東大門綜合市場與DDP廣場。（圖／shutterstock）

想感受新舊韓風？別錯過韓服體驗與塗鴉秀！穿上傳統韓服漫步在景福宮或北村巷弄間，彷彿成了韓劇主角。再去欣賞人氣十足的塗鴉秀，將音樂、舞蹈與繪畫結合的創意表演，笑聲與驚呼聲不斷，為這趟首爾小旅行留下最精彩的回憶。

▲▼韓國,普發1萬,旅遊,首爾,明洞,烤肉,追星。（圖／業者提供）

▲穿韓服逛古宮，華麗變裝體驗。（圖／shutterstock）

★推薦行程：
fun韓假期-經典首爾4日
https://4ptour.com/tr05jjYv2
•長榮航空.松山/金浦
•購物二站
•韓式烤肉餐.米其林豬腳餐
•廣藏市場.三清洞

世邦旅遊 實踐旅遊心夢想
（02）2537-3088
http://www.4p.com.tw

關鍵字： 韓國 普發1萬 旅遊 首爾 明洞 烤肉 追星

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【最萌C位】妹妹熱跳TWICE志效神曲圈粉全場！

推薦閱讀

2026春遊瑞士　最高第2人省1萬元

2026春遊瑞士　最高第2人省1萬元

普發現金剛剛好　首爾fun韓假萬元有找

普發現金剛剛好　首爾fun韓假萬元有找

重磅升級！2026潮玩日韓就選莎倫娜號

重磅升級！2026潮玩日韓就選莎倫娜號

東京赤坂變身霍格華茲　哈利波特舞台劇到明年底

東京赤坂變身霍格華茲　哈利波特舞台劇到明年底

板橋最美空中花園吃鍋！49樓俯瞰夜景

板橋最美空中花園吃鍋！49樓俯瞰夜景

Buffet優惠整理包

Buffet優惠整理包

巴塞隆納超過百年歷史五星飯店開箱！

巴塞隆納超過百年歷史五星飯店開箱！

八曜和茶超夯新品開賣1天快售完！　業者：電詢有庫存再去買

八曜和茶超夯新品開賣1天快售完！　業者：電詢有庫存再去買

萬華超低調「105歲」最中餅老店！

萬華超低調「105歲」最中餅老店！

日本遊客也慕名而來！鹽埕埔爆汁小籠包

日本遊客也慕名而來！鹽埕埔爆汁小籠包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

萬華超低調「105歲」最中餅老店！

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

2026春遊瑞士　最高第2人省1萬元

普發現金剛剛好　首爾fun韓假萬元有找

北部「4處紫花秘境」進入最美觀賞期

全台三井Outlet「超人力霸王聖誕趴」

板橋最美空中花園吃鍋！49樓俯瞰夜景

熱門行程

最新新聞更多

2026春遊瑞士　最高第2人省1萬元

普發現金剛剛好　首爾fun韓假萬元有找

重磅升級！2026潮玩日韓就選莎倫娜號

東京赤坂變身霍格華茲　哈利波特舞台劇到明年底

板橋最美空中花園吃鍋！49樓俯瞰夜景

Buffet優惠整理包

巴塞隆納超過百年歷史五星飯店開箱！

八曜和茶超夯新品開賣1天快售完！　業者：電詢有庫存再去買

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366