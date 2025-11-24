普發現金剛剛好　首爾fun韓假萬元有找

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

普發現金1萬可以做什麼？現在只要9,999元，就能輕鬆飛去首爾吃烤肉、逛明洞、追韓流！搭乘長榮航空從松山直飛金浦，兩座機場都在市區旁，省下轉車時間，玩樂時數直接拉滿。安排4天3夜行程吃好玩好，帶著護照和好心情就能出發，萬元有找的韓風假期，超適合小資旅人輕鬆圓夢。

▲漫步北村韓屋村，走進歷史裡的打卡日常。（圖／shutterstock）

首爾不只時尚，也很有故事。象徵韓國皇室的景福宮，在恢宏的宮殿建築前拍照，氣勢滿滿。漫步北村韓屋村，看著一排排古色古香的瓦房與現代都市並存，彷彿穿越時空。藝術氣息滿滿的三清洞，獨立設計店、咖啡香與文青氛圍交織，更是拍美照、悠閒散步的打卡熱點。

▲廣藏市場必吃金黃香脆的綠豆煎餅。（圖／shutterstock）

沒吃到烤肉，就像沒來韓國！旅行必吃的韓式烤肉餐，一次滿足肉食魂。 米其林必比登推薦的滿足五香豬腳，膠質Q彈、入味不膩，是韓妞超愛的美味。還有明倫進士烤排骨，以炭香與祕製醬汁擄獲饕客味蕾。更不能錯過廣藏市場這個小吃天堂，金黃香脆的綠豆煎餅、一吃上癮的毒藥飯捲，每一樣都想來一份。

▲席捲全球的海苔飯捲美味，來首爾自己動手做做看。（圖／shutterstock）

度假怎能少了逛街血拼？白天在東大門綜合市場與DDP廣場之間穿梭，從布料雜貨到韓風服飾應有盡有，晚上還能順遊DDP打卡拍夜景。另推薦明洞商圈，這兒被視為首爾的西門町，滿滿的美妝店、潮流品牌、路邊攤香氣撲鼻，不管是要補貨面膜、買戰利品，或邊走邊吃魚板、糖餅，肯定能滿載而歸。

▲首爾必逛東大門綜合市場與DDP廣場。（圖／shutterstock）

想感受新舊韓風？別錯過韓服體驗與塗鴉秀！穿上傳統韓服漫步在景福宮或北村巷弄間，彷彿成了韓劇主角。再去欣賞人氣十足的塗鴉秀，將音樂、舞蹈與繪畫結合的創意表演，笑聲與驚呼聲不斷，為這趟首爾小旅行留下最精彩的回憶。

▲穿韓服逛古宮，華麗變裝體驗。（圖／shutterstock）

★推薦行程：

fun韓假期-經典首爾4日

https://4ptour.com/tr05jjYv2

•長榮航空.松山/金浦

•購物二站

•韓式烤肉餐.米其林豬腳餐

•廣藏市場.三清洞

世邦旅遊 實踐旅遊心夢想

（02）2537-3088

http://www.4p.com.tw