淡水紫藤花園明年3/25開放！1號園區改「預約包場制」新規先看

▲淡水「紫藤咖啡園」16日花況已達6成。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「淡水紫藤花園」明年開園時間為3月25日至4月10日，圖為二號水源園區（近天元宮）。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「淡水紫藤花園」明年開園時間為3月25日至4月10日，但一號屯山園區更改為「全預約包場制」，每場2小時、最多10人，費用5000元，含瓶裝飲料與小餅乾；若散客前來可到二號水源園區（近天元宮）參觀。

▲淡水紫藤花園一號屯山園區明年更改為預約包場制。（圖／翻攝自淡水紫藤花園一號屯山園區（原紫藤咖啡園一店））

▲▼淡水紫藤花園一號屯山園區明年更改為預約包場制。（圖／翻攝自淡水紫藤花園一號屯山園區（原紫藤咖啡園一店））

▲淡水紫藤花園一號屯山園區明年更改為預約包場制。（圖／翻攝自淡水紫藤花園一號屯山園區（原紫藤咖啡園一店））

一年只營業2周的「淡水紫藤花園」昨日預告，明年將於3月25日至4月10日開園。同時，業者表示，2026屯山里一號園區花季入園方式更改為「全預約包場制」，一天四梯次、一次兩小時，二號水源園區則維持散客入園，以提供更舒適的賞花品質。

業者向《ETtoday新聞雲》透露，之所以調整為包場制，是因已有明星提前預約帶家人賞花，另也有經紀公司洽談MV拍攝需求，希望在不受人潮干擾下提供更私密、舒適的賞花體驗。

不過新規定也引發部分網友不滿，認為獨自前往的遊客將受影響。對此業者回應，若有場次未被包場，仍會開放散客入園，詳細規則將統計後另行公告。

▲台北花卉村紫藤花3/18花況。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「台北花卉村」同樣有紫藤花，免費對外開放。（資料照／記者彭懷玉攝）
另外，台北市士林區「台北花卉村」同樣有紫藤花，免費對外開放，一入園區就會看到三座棚架布滿紫色花瀑，花季落在每年3月中旬，搭配橘紅炮仗花盛開，為年節增添喜氣。

