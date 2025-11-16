洲際酒店插旗新北金山　IHG：觀光潛力媲美礁溪

▲新北北海溫泉洲際酒店已於日前開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新北報導

IHG洲際酒店集團全台第三家據點「新北北海溫泉洲際酒店」插旗金山，業者看好金山擁有溫泉、老街與自然景觀等觀光資源，具備媲美宜蘭礁溪的發展潛力，盼以品牌率先落地，帶動更多業者看見北海岸的潛在市場價值。

▲新北北海溫泉洲際酒店總經理林欣怡。（圖／記者彭懷玉攝）



新北北海溫泉洲際酒店總經理林欣怡表示，宜蘭礁溪也是從旅社、小型旅館開立，逐步演進到大型酒店進駐而成形，「我們就像笨鳥先飛，希望能示範市場可能性，一同帶動在地成長。」



同時，林欣怡也是全台三間洲際酒店中首位女性總經理，她說，期許能將「柔」與「更細緻的服務」帶到金山，讓客人入住時有被照顧、被尊重和被瞭解的感受，因此特別要求團隊留意客人習慣與偏好，為回訪旅客提供更貼心的體驗。

▲飯店大眾湯區提供「春一枝」冰棒，供旅客泡完湯後享用。（圖／記者彭懷玉攝）



飯店大眾湯區已提供「春一枝」冰棒，林欣怡透露，因應日韓泡湯文化中的「溫泉後喝冰牛奶」習慣，未來也將引進瓶裝冰牛奶，目前正尋找合適的復古玻璃瓶款式。

▲酒店內每間客房均配備溫泉池可以泡湯。（圖／記者彭懷玉攝）



她也表示，目前金山旅客以雙北居民為主，飯店預計與第三方合作，規劃兒童藝術、美學課程，並導入頌缽等身心靈療癒活動供成人參與，豐富入住體驗。

▲新北北海溫泉洲際酒店同樣面臨人力短缺問題。（圖／記者彭懷玉攝）



談到營運挑戰，林欣怡坦言人力短缺仍是「心頭之痛」，歡迎各方人才加入，並盼望未來新北輕軌能延伸至北海岸。此外，也積極尋找具備「金鑰匙」資格的專業服務人員。

▲▼金山老街；朱銘美術館。（資料照／記者彭懷玉攝）





她強調，飯店鄰近金山老街、財神廟、朱銘美術館及中角灣等景點，不塞車的話，從台北開車約40分鐘即可抵達金山，行車時間和到礁溪差不多。

▲台中日月千禧酒店目前是集團在台唯一據點。（圖／業者提供）

另外，千禧國際酒店及度假村版圖已拓至全球80個目的地、145家飯店，包括倫敦與紐約，以及台灣台中。被問及接下來是否有機會在台開設第二家據點，MHR集團台灣區總經理闞耀榮日前表示，會在北部以度假村形式營運，預計三年內開幕，若順利的話，將成為繼2012年台中日月千禧開幕後，在台灣的第二家飯店。