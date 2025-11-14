高雄雪境童話村6打卡點！耶誕樹下看飄雪　搭叮叮車穿越星幕光廊

▲SKM Park Outlets高雄草衙打造雪境童話村。（圖／翻攝自SKM Park Outlets高雄草衙臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的聖誕節即將到來，「SKM Park Outlets高雄草衙」從即日起將整座商場打造成一座雪境童話村，不但園區內的叮叮電車換上全新造型，還規劃6大打卡點，其中雪境耶誕樹從下午2點起，每一小時都會上演一段夢幻飄雪秀，活動從即日起至明年1月1日為止。

▲SKM Park Outlets高雄草衙的聖誕樹已點亮。（圖／翻攝自SKM Park Outlets高雄草衙臉書專頁）

今年高雄草衙SKM Park Outlets將整座商場變成浪漫的雪境童話村，並打造6大打卡亮點。位於戶外購物街區的「雪境耶誕樹」和「星幕光廊」，入夜後漸次點亮，讓民眾彷彿一秒來到國外，且每天下午2點至晚上9點期間，每60分鐘就會降下雪花，更推薦在傍晚時前往拍攝。

▲童話北極村。（圖／翻攝自SKM Park Outlets高雄草衙臉書專頁）

▲化身為聖誕階梯的旋轉樓梯。（圖／翻攝自SKM Park Outlets高雄草衙臉書專頁）

在中央廣場則設有「童話北極村」，以北極熊家族的雪白國度為設計意象，每天下午1點30分至晚上8點30分期間，每60分鐘演奏浪漫樂章；此外還有雪境迎賓門、化身為聖誕階梯的旋轉樓梯，以及金耀步道，都是推薦拍照點。

▲高雄義大世界購物廣場有全台室內最高聖誕樹。（圖／業者提供）

高雄義大世界購物廣場則設有全台室內最高聖誕樹，從11月15日起點亮，且於12月24日前只要與聖誕樹拍照打卡並上傳至指定貼文，就有機會獲得12月31日VIP跨年K歌摩天輪專屬席次。