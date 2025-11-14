ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
馥府東京銀座將開幕！享頂樓足湯、私人臥榻　體驗遊艇巡航

▲▼馥府 東京銀座。（圖／業者提供）

▲馥府 東京銀座將於11月16日正式開幕。圖為屋頂休息室。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

連續兩年榮獲米其林星鑰的日本精緻度假飯店品牌 「馥府 FUFU JAPAN」宣佈，旗下第9間飯店「馥府 東京銀座（FUFU Tokyo Ginza）」將於11月16日正式開幕。飯店與東京地下鐵有樂町線「銀座一丁目站」直通，更是東京都23區內唯一能同時提供專屬私人庭園與天然溫泉住宿體驗的度假飯店，一晚11萬5000日元起（約新台幣2萬3173元起）。

▲▼馥府 東京銀座。（圖／業者提供）

▲▼馥府 東京銀座客房示意圖。

▲▼馥府 東京銀座。（圖／業者提供）

「馥府 東京銀座」座落於東京銀座一丁目的地標性十字路口，並與東京地鐵有樂町線「銀座一丁目站」直通。全館僅 34 間客房，每間客房皆配有專屬私人庭園與天然溫泉，不僅打造出城市中心的療癒綠洲，更提供住宿旅客多元化的體驗行程，包括傳統手工藝課程、私人遊艇巡航、相撲晨練參觀與直升機觀景之旅等。

▲▼馥府 東京銀座。（圖／業者提供）

▲馥府 東京銀座客房就享有私人溫泉風呂和庭園。

▲▼馥府 東京銀座。（圖／業者提供）

▲屋頂休息室「YUSORA 」能享受天然足湯。

公共空間方面，飯店頂樓設有屋頂休息室「YUSORA 」，提供來自熱海天然泉源的足湯，以及在綠意盎然的空間中設有私人戶外臥榻與專屬足湯座位，讓旅客能在柔和音樂與銀座的微風中放鬆身心；此外，休息室採自由暢飲形式，提供多款葡萄酒與無酒精飲品。

▲▼馥府 東京銀座。（圖／業者提供）

▲▼飯店內的餐廳「日本料理 銀座GAYU」。

▲▼馥府 東京銀座。（圖／業者提供）

館內更有風格獨具的餐廳，像是以日本美學與飲食文化精神為核心的「日本料理 銀座GAYU」以及採用當季食材製成嚴選套餐的板前壽司餐廳「壽司 GINGA」。

「日本料理 銀座GAYU」位於12樓、共設有86席，全區採用獨立包廂設計，部分能眺望東京城市夜景，亦有日本特色下凹式榻榻米座位的私人空間，並精心選用日本全國各地的時令食材，細膩構思每一道料理。板前壽司餐廳「壽司 GINGA」全館僅有8席，現場能近距離欣賞職人料理的精湛手藝，一貫一握透過職人之手傳遞到盤中，完美體現「FUFU JAPAN」的品牌精神—「款待之道（Omotenashi）」。

