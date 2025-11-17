深度旅遊推薦：在新南威爾士州　用腳步讀懂一座城市的靈魂

文／七逗旅遊網 圖／新南威爾士州、shutterstock

對於不只想拍照打卡，而是想真正走進一座城市核心的旅人來說，新南威爾士州是一片值得放慢腳步的土地。這裡的旅程不只是「看過」，而是「感受過」。

旅人通常從雪梨開始認識新州，而那一刻往往是在港灣邊。雪梨歌劇院像一艘白帆停泊在海面上，白天優雅、夜晚閃耀，每一場燈光、每一次樂聲，都像在向旅人說：歡迎來到南半球最迷人的港灣城市。

▲雪梨歌劇院通常是旅人認識新州的第一步。（圖／新南威爾士州提供）

然而，新州的魅力不止於海岸。當列車穿過城市、往內陸前進，藍山國家公園的藍霧山巒慢慢浮現眼前。從回聲角眺望出去，幽深山谷像被藍色薄紗輕覆，搭乘纜車穿梭峽谷、或沿著雨林步道慢慢前行，每一步都像被大自然重新洗滌。接著，如果往北，一個截然不同的風景登場：史蒂芬斯港。這裡的海不只藍，還有機會看到瓶鼻海豚及鯨魚遷徙，更有沙丘在陽光下閃著柔金色光芒，等著旅人來衝沙、滑沙、冒險。

而當旅程放慢速度、開始走進城市的細節，新南威爾士州會展現另一種深度。雪梨南部的植物灣國家公園，是庫克船長首次登陸澳洲的地方，懸崖步道與海灣連成壯闊景色，也留存原住民文化遺跡；當陽光傾斜、海風拍岸，旅人會突然理解這片大陸的故事不是從書上開始，而是從海上而來。

黎明時分若來到港灣出口的南岬公園，燈塔、海崖與日出讓人感覺腳下不是城市，而是無盡的太平洋。回到市中心，皇家植物園是當地人最喜愛的一片綠地，七千多種植物圍繞港灣，從草地仰望雪梨歌劇院與雪梨海港大橋，是雪梨最溫柔的風景。

▲皇家植物園是當地人最喜愛的一片綠地。（圖／shutterstock）

而如果想了解這座城市的靈魂，岩石區會給答案。十九世紀留下的砂岩街屋、咖啡館、工藝小店與週末市集，讓雪梨的老靈魂在巷弄中慢慢甦醒。再往市區走，雪梨大學用哥德式建築向旅人展示知識的浪漫，那些出現在電影與婚紗裡的石牆與草地，就在眼前。維多利亞女王購物中心則讓人從復古玻璃天窗走向精品與咖啡香氣，優雅而從容；而最古老的海德公園則提醒旅人雪梨不是只能「觀賞」，也能「生活」。有人在草地躺著看雲，有人在噴泉旁閱讀，每一幕都讓旅人忍不住停下腳步。

▲海德公園是雪梨最古老的公共綠地。（圖／shutterstock）

新南威爾士州的旅程沒有固定模式。你可以用雙腳去探索、用時間去理解，也可以用心去感受這片土地如何把歷史、海洋、自然與城市交織成一個故事。

