探索新南威爾士州！從世界地標到海岸藝術、藍色山脈與海豚之都一次看

澳洲新南威爾士州擁有多元自然與城市風貌，從港灣地標、山林步道到海洋生態與葡萄園，是全球旅人嚮往的度假天堂。來到雪梨，第一眼往往會落在港灣畔如白色帆船般展翼的「雪梨歌劇院」。這座世界文化遺產每年舉辦超過1,500場表演，是藝術與建築完美交織的代表。

沿著海岸抵達雪梨東部，就是世界知名的「邦迪海灘」。10月至隔年2月最為熱鬧，陽光、潮聲和金色沙灘展現雪梨最自由的風景。「Bondi Icebergs 無邊際泳池」則是必拍地標，當海浪拍進泳池，天空與海面彷彿連成一線。

▲ 位於雪梨東部的邦迪海灘是全球知名的海濱度假勝地。（圖／shutterstock）

離開城市喧囂，世界自然遺產「藍山國家公園」則展現截然不同的靜謐壯麗。大片尤加利林散發揮發油，使山巒籠罩在夢幻藍霧中，因而得名。旅人可在「三姐妹岩」、「回聲角」眺望層疊山谷，或搭乘纜車深入峽谷、漫步雨林步道，感受大自然的沉靜與力量。

▲ 藍山國家公園為世界自然遺產，以「藍霧氤氳」聞名。（圖／shutterstock）

熱愛戶外探險的人，也會愛上「史蒂芬斯港」。這裡被稱為「海豚之都」，搭遊船有機會看見瓶鼻海豚悠游海面；冬春季節更能欣賞鯨魚遷徙。附近的斯托克頓沙丘綿延起伏，四驅車衝沙與滑沙活動深受親子與年輕旅客喜愛，將海洋生態與冒險一次滿足。

▲ 熱愛戶外探險的人可以到史蒂芬斯港體驗衝沙活動。（圖／新南威爾士州提供）

如果想在旅途中放慢腳步，「獵人谷酒莊」則提供另一種浪漫。身為澳洲最古老的葡萄酒產區，獵人谷以Semillon與Shiraz酒聞名，旅人能在酒莊餐廳享用佳餚美酒，也能漫步葡萄園、品酒拍照，春夏時節的田園更充滿詩意。

▲ 獵人谷酒莊可以品嘗世界級美酒佳餚。（圖／新南威爾士州提供）

新南威爾士州將城市、山林、海岸與葡萄園串成一條豐富旅線，不論是親子旅行、情侶度假、戶外冒險或文化探索，都能找到屬於自己的旅遊方式。下一趟假期，不妨飛向南半球，收藏屬於澳洲的陽光、海風與美好。

