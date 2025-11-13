ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

▲爭鮮Plus。（圖／記者黃士原攝）

▲爭鮮推出午茶半價優惠。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

壽司控快揪朋友一起吃！爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS在11月27日前的周一至周四的下午時段推出限時優惠，從第8份起全部半價，用餐時間為2小時。

爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS又有優惠活動了，即日起至11月27日的下午茶時段（14:00至17:00），每人前7份餐點原價，第8份餐點起，每份通通半價優惠。

不過爭鮮規定，以總份數計算，價低者優先折抵（盤數以完食計算），假設吃了7盤30元壽司，其他都是吃100元的餐點，結帳時以30元優惠計算，最後還是有7盤100元屬於原價。半價活動只有全台54家指定門市參與，詳細分店可前往官方FB查詢。

▲壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎冬季限定活動「感蟹祭」今日登場，集結了松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹，其中主打的「水煮松葉蟹」50元就吃得到。相較松葉蟹，「蟹膏紅雪蟹（80元）」的甜味、蟹香更濃厚，搭配濃郁蟹膏一同入口，鹹香與鮮味交融。

「北海道產帝王蟹海苔包（50元）」選用北海道帝王蟹肉，搭配清香檸檬點綴，打造一口即可品味的奢華海苔包。若想一次滿足味蕾，品牌推薦「豪華蟹總匯（120元）」，以紅雪蟹、松葉蟹及較少見的深海紅蟹，3種蟹肉層層堆疊像座小山，再佐以蟹膏與鮭魚卵點綴。

▲一幻蝦味噌拉麵。（圖／記者黃士原攝）

此外，壽司郎與北海道拉麵名店「一幻」首度攜手合作，推出「一幻蝦味噌拉麵（160元）」，湯底特別選用甜蝦，並加入台灣在地葡萄蝦，以小火細熬數小時，融合味噌醬底後，濃郁卻不膩口，再綴上蝦味麵酥，讓整碗拉麵充滿濃厚蝦味。

關鍵字： 美食雲 爭鮮 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【天使寶寶】嫩嬰刷舌苔超配合！露燦笑超療癒

