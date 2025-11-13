ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

DQ冰淇淋101店11/18開幕　招牌暴風雪5口味免費加料

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「Dairy Queen（DQ冰淇淋）」回歸台灣，首店落腳台北101美食街，11月18日正式開幕。《ETtoday新聞雲》開箱DQ冰淇淋101店，有最小2.5吋、首度登台的冰淇淋裱花蛋糕，招牌暴風雪系列有5種口味享免費隱藏版加料，最新菜單搶先看。

▲▼Dairy Queen（DQ冰淇淋）101店。（圖／記者蕭筠攝）

▲DQ冰淇淋睽違8年回歸台灣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼Dairy Queen（DQ冰淇淋）101菜單。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼DQ冰淇淋台北101菜單曝光。（圖／業者提供）※點圖放大

▲▼Dairy Queen（DQ冰淇淋）101菜單。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼Dairy Queen（DQ冰淇淋）101店。（圖／記者蕭筠攝）

▲招牌暴風雪系列有5種口味開放免費自動加料。

DQ冰淇淋101店提供暴風雪、濃郁奶昔、飲料、創意冰品跟冰淇淋蛋糕等5大系列。「暴風雪系列」有20種口味，獨家配方奶漿搭配冰淇淋中40%的空氣比例，讓口感綿密輕盈，倒杯不灑。

業者推薦口味有亞洲限定「開心果」、草莓起司蛋糕、薄荷巧克力、濃情巧克力，暴風雪系列含餅乾甜筒、小杯、標準杯、大杯共4種尺寸，售價135至190元，開心果口味為155至190元。

民眾選購Oreo、香草麻糬、抹茶紅豆、布朗尼巧克力及草莓起司蛋糕，除了混合進冰淇淋的配料外，再免費灑上一份專屬配料，不想加料也可提前告知。

▲▼Dairy Queen（DQ冰淇淋）101店。（圖／記者蕭筠攝）

▲DQ台北101門市可以看到裱花師幫蛋糕裱花。

▲▼Dairy Queen（DQ冰淇淋）101店。（圖／記者蕭筠攝）

▲2.5吋冰淇淋滿足獨享需求。

DQ冰淇淋裱花蛋糕首度登台，從2.5吋獨享冰淇淋到4吋、6吋、8吋選擇，一共10種口味選擇，其中4吋以上冰淇淋蛋糕現點現做，民眾點餐後可從透明櫥窗觀看裱花師裝飾蛋糕。

獨享蛋糕有「一顆茄子」、「豬光寶氣」、「乖乖熊」等造型，售價250元至320元；裱花冰淇淋蛋糕則有動物系「羊咩咩」、搭配玫瑰花造型的「情郵獨鍾」，部分品項還可客製化加上姓名、祝福語，售價850元至1880元。

▲▼Dairy Queen（DQ冰淇淋）101店。（圖／記者蕭筠攝）

▲疊疊樂甜筒最高可疊5球冰淇淋。

「疊疊樂甜筒」可選擇單球、雙球，甚至一次擁有5球冰淇淋，頂端捲曲造型則為品牌字母的「Q」，每支售價139元。另外還有奶昔、飲料、創意冰品、可自由搭配的豐富配料等選項。

搶攻即將到來的聖誕節商機，業者推出2款聖誕主題造型冰淇淋蛋糕，有6吋「花圈禮讚冰淇淋蛋糕」、2.5吋「小樹雪人獨享冰淇淋蛋糕」，預計12月1日起上市，售完為止。

●DQ台北101門市
地址：台北市信義區市府路45號B1（台北101美食廣場）
開幕日期：11月18日

▲▼CREMIA冬季限定「甘王草莓霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲CREMIA冬季限定「甘王草莓霜淇淋」升級回歸。（示意圖／記者蕭筠攝）

「北海道霜淇淋之神」CREMIA冬季限定「甘王草莓冰淇淋」近日回歸，選用日本福岡縣「甘王草莓」，比起一般草莓更大顆飽滿，口感酸甜多汁，加入北海道牛乳及鮮奶油製成濃醇霜淇淋，打造更濃郁滋味，每支售價150元。今年更推出全新「草莓蘭朵夏餅杯」提供搭配，是以法式經典貓舌餅Langue de Chat為靈感製成。

【你可能也想看】

►爽嗑桶下殺47折！速食店推限時優惠　雞腿堡「買1送1」
►披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元 
►「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

關鍵字： 美食情報 美食雲 Dairy Queen DQ冰淇淋 CREMIA

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【天使寶寶】嫩嬰刷舌苔超配合！露燦笑超療癒

推薦閱讀

六扇門北市3號店12月試營運

六扇門北市3號店12月試營運

訪札幌必看夜景！纜車登頂只要7分鐘

訪札幌必看夜景！纜車登頂只要7分鐘

飯店、樂園「普發萬元專案」34折起

飯店、樂園「普發萬元專案」34折起

大車隊前三季毛利率49.35%、EPS6.51元　10月營收年3.93%

大車隊前三季毛利率49.35%、EPS6.51元　10月營收年3.93%

北部「4大耶誕景點」位置、亮點速覽

北部「4大耶誕景點」位置、亮點速覽

深藏知本山谷！遠離塵囂只剩藍海與咖啡香

深藏知本山谷！遠離塵囂只剩藍海與咖啡香

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

國旅明年推平日每人2千元住宿補助　每月再抽1200元生日禮

國旅明年推平日每人2千元住宿補助　每月再抽1200元生日禮

DQ冰淇淋101店11/18開幕　招牌暴風雪5口味免費加料

DQ冰淇淋101店11/18開幕　招牌暴風雪5口味免費加料

鳳凰警報解除！花蓮分署4處育樂場域下午開放

鳳凰警報解除！花蓮分署4處育樂場域下午開放

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

桃園580元羊肉爐吃到飽！

桃園深夜鐵板燒「現炒青菜」免費續！

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

東京寶可夢樂園明年2月開幕

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

六扇門北市3號店12月試營運

訪札幌必看夜景！纜車登頂只要7分鐘

飯店、樂園「普發萬元專案」34折起

大車隊前三季毛利率49.35%、EPS6.51元　10月營收年3.93%

北部「4大耶誕景點」位置、亮點速覽

深藏知本山谷！遠離塵囂只剩藍海與咖啡香

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

國旅明年推平日每人2千元住宿補助　每月再抽1200元生日禮

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366