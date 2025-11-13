DQ冰淇淋101店11/18開幕　招牌暴風雪5口味免費加料

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「Dairy Queen（DQ冰淇淋）」回歸台灣，首店落腳台北101美食街，11月18日正式開幕。《ETtoday新聞雲》開箱DQ冰淇淋101店，有最小2.5吋、首度登台的冰淇淋裱花蛋糕，招牌暴風雪系列有5種口味享免費隱藏版加料，最新菜單搶先看。

▲DQ冰淇淋睽違8年回歸台灣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼DQ冰淇淋台北101菜單曝光。（圖／業者提供）※點圖放大

▲招牌暴風雪系列有5種口味開放免費自動加料。

DQ冰淇淋101店提供暴風雪、濃郁奶昔、飲料、創意冰品跟冰淇淋蛋糕等5大系列。「暴風雪系列」有20種口味，獨家配方奶漿搭配冰淇淋中40%的空氣比例，讓口感綿密輕盈，倒杯不灑。

業者推薦口味有亞洲限定「開心果」、草莓起司蛋糕、薄荷巧克力、濃情巧克力，暴風雪系列含餅乾甜筒、小杯、標準杯、大杯共4種尺寸，售價135至190元，開心果口味為155至190元。

民眾選購Oreo、香草麻糬、抹茶紅豆、布朗尼巧克力及草莓起司蛋糕，除了混合進冰淇淋的配料外，再免費灑上一份專屬配料，不想加料也可提前告知。

▲DQ台北101門市可以看到裱花師幫蛋糕裱花。

▲2.5吋冰淇淋滿足獨享需求。

DQ冰淇淋裱花蛋糕首度登台，從2.5吋獨享冰淇淋到4吋、6吋、8吋選擇，一共10種口味選擇，其中4吋以上冰淇淋蛋糕現點現做，民眾點餐後可從透明櫥窗觀看裱花師裝飾蛋糕。

獨享蛋糕有「一顆茄子」、「豬光寶氣」、「乖乖熊」等造型，售價250元至320元；裱花冰淇淋蛋糕則有動物系「羊咩咩」、搭配玫瑰花造型的「情郵獨鍾」，部分品項還可客製化加上姓名、祝福語，售價850元至1880元。

▲疊疊樂甜筒最高可疊5球冰淇淋。

「疊疊樂甜筒」可選擇單球、雙球，甚至一次擁有5球冰淇淋，頂端捲曲造型則為品牌字母的「Q」，每支售價139元。另外還有奶昔、飲料、創意冰品、可自由搭配的豐富配料等選項。

搶攻即將到來的聖誕節商機，業者推出2款聖誕主題造型冰淇淋蛋糕，有6吋「花圈禮讚冰淇淋蛋糕」、2.5吋「小樹雪人獨享冰淇淋蛋糕」，預計12月1日起上市，售完為止。

●DQ台北101門市

地址：台北市信義區市府路45號B1（台北101美食廣場）

開幕日期：11月18日

▲CREMIA冬季限定「甘王草莓霜淇淋」升級回歸。（示意圖／記者蕭筠攝）

「北海道霜淇淋之神」CREMIA冬季限定「甘王草莓冰淇淋」近日回歸，選用日本福岡縣「甘王草莓」，比起一般草莓更大顆飽滿，口感酸甜多汁，加入北海道牛乳及鮮奶油製成濃醇霜淇淋，打造更濃郁滋味，每支售價150元。今年更推出全新「草莓蘭朵夏餅杯」提供搭配，是以法式經典貓舌餅Langue de Chat為靈感製成。