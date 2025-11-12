ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
壽司郎「感蟹祭」登場！50元吃松葉蟹　一幻聯名拉麵同步上市

▲壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到　一幻聯名拉麵同步上市。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

一年只有這一檔！壽司郎自今日起推出冬季限定活動「感蟹祭」，集結松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹，帶來多款奢華壽司與限定料理。此外，這次首度與北海道拉麵名店「一幻」合作，推出台灣限定聯名拉麵「一幻蝦味噌拉麵」。

▲水煮松葉蟹。（圖／壽司郎提供）

冬季限定活動「感蟹祭」今日登場，集結了松葉蟹、紅雪蟹、帝王蟹，其中主打的「水煮松葉蟹」50元就吃得到。相較松葉蟹，「蟹膏紅雪蟹（80元）」的甜味、蟹香更濃厚，搭配濃郁蟹膏一同入口，鹹香與鮮味交融。

▲北海道產帝王蟹海苔包。（圖／壽司郎提供）

▲北海道產帝王蟹海苔包。（圖／壽司郎提供）

「北海道產帝王蟹海苔包（50元）」選用北海道帝王蟹肉，搭配清香檸檬點綴，打造一口即可品味的奢華海苔包。若想一次滿足味蕾，品牌推薦「豪華蟹總匯（120元）」，以紅雪蟹、松葉蟹及較少見的深海紅蟹，3種蟹肉層層堆疊像座小山，再佐以蟹膏與鮭魚卵點綴。

▲壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到　一幻聯名拉麵同步上市。（圖／記者黃士原攝）

▲爆量3種海味軍艦。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到　一幻聯名拉麵同步上市。（圖／記者黃士原攝）

▲蟹膏紅雪蟹。（圖／記者黃士原攝）

▲奢華蟹鮪拼盤。（圖／記者黃士原攝）

「爆量3種海味軍艦（120元）」可同時享用3種海味精華，分別是油脂香氣濃郁的鮪魚泥、細緻鮮甜的紅雪蟹肉、鹹香的鮭魚卵；「奢華蟹鮪拼盤（400元）」集結5款頂級食材，黑鮪魚大腹與中腹油花細膩，搭配生松葉蟹、水煮松葉蟹與紅雪蟹肉紫蘇葉包。

▲壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到　一幻聯名拉麵同步上市。（圖／記者黃士原攝）

▲一幻蝦味噌拉麵。（圖／記者黃士原攝）

此外，壽司郎與北海道拉麵名店「一幻」首度攜手合作，推出「一幻蝦味噌拉麵（160元）」，湯底特別選用甜蝦，並加入台灣在地葡萄蝦，以小火細熬數小時，融合味噌醬底後，濃郁卻不膩口，再綴上蝦味麵酥，讓整碗拉麵充滿濃厚蝦味。

▲北海道名店「SOUP CURRY KING」登台。（圖／業者提供）

另外，來自北海道、深受當地人喜愛的人氣湯咖哩品牌「SOUP CURRY KING」正式插旗台灣，首間海外店選址台中，今天開幕，不過受到颱風假影響，正式營業日延後至11月14日。

SOUP CURRY KING採用「W Soup（Double Soup）」雙重湯底技法，跳脫坊間常見的洋蔬湯底，以豚骨與雞骨為基底，融合昆布、柴魚、沙丁魚乾的和風高湯精髓，打造出濃郁卻不膩口的風味，再搭配天然蔬果與香料長時間熬煮18小時。

▲海鮮盛合湯咖哩。（圖／業者提供）

日本總店的蔬菜配置分為基本版（時蔬5種）與加價版（時蔬11種），台中店統一為「10種時蔬豐盛」，依季節挑選當令食材，其中標配包括馬鈴薯、紅蘿蔔、花椰菜、栗子南瓜、青椒、玉米筍、鴻禧菇、茄子、秋葵、蓮藕，還加上半顆水煮蛋。

台中店菜單裡的湯咖哩共有6種可選售價280元起，其中「軟嫩雞腿湯咖哩（350元）」與「海鮮盛合湯咖哩（420元）」是兩大招牌，前者將新鮮雞腿肉以高壓燉煮工法處理，完整鎖住肉汁與鮮甜，同時雞腿肉也可輕鬆剝落；後者選用當季鮮蝦、淡菜、扇貝與海瓜子等豐富海味。

