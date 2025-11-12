珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

▲翰林茶館珍奶買1送1。（圖／六角國際提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

普發1萬加碼，餐飲集團「六角國際」旗下5大品牌祭出「全民+1買一送一」優惠活動，翰林茶館珍珠奶茶、日出茶太抹茶系列、烘焙密碼鹽可頌買1送1，即日起至11月30日限時開跑。

「日出茶太」推出2波平日限定（周一至周五中午12時至晚上8時）優惠，即日起至21日可享「麝香葡萄果茶」、「麝香葡萄輕乳茶」買1送1，11月24日至28日則是「靜岡抹茶拿鐵」、「抹茶紅豆湯圓拿鐵」、「紫抹雲頂奶蓋拿鐵」買1送1。基隆百福、竹北享平方、高雄享平方、台中中友不適用此優惠。

▲烘焙密碼人氣鹽可頌買1送1。

「翰林茶館／茶棧」不限平假日於活動期間每日中午12時至晚上8時推「熊貓珍奶買1送1」，限大杯外帶。「烘焙密碼」可享「鹽可頌買1送1」，每日送完為止，廠區門市不適用。

「英格莉莉」即日起至11月28日平日限定「2人同行點2份主餐以上送鐵鍋鬆餅1份」。「春上布丁蛋糕」則於11月17日至30日推出購買任一口味7吋蛋糕即送法式千層酥1包，每日送完為止，百貨快閃門市不適用。

以上優惠須下載「六角美食通」APP並加入會員（新舊會員皆適用）即可領取以上優惠券，並於消費時出示優惠券畫面核銷使用，每券每次限換1組。

▲王品集團品牌贈菜搶攻萬元商機。（圖／王品集團提供，下同）

另外，王品集團也祭出萬元加碼饗宴應援，只要完成各品牌指定條件就能免費享用美味料理，像是王品牛排送嫩煎龍虎斑鮮蝦佐白酒茴香醬、西堤贈美式手抓海鮮拼盤，陶板屋招待天婦羅，阪前鐵板燒則請吃松葉蟹海鮮珠寶盒。

▲顧客年底前到阪前享用套餐、完成指定條件款待松葉蟹海鮮珠寶盒。

即日起至12月31日前往王品牛排內用2客套餐，並拍照分享社群，餐廳款待嫩煎龍虎斑鮮蝦佐白酒茴香醬1份（價值689元），香煎龍虎斑肉質細嫩，搭配彈牙鮮蝦，佐以白酒茴香醬，加乘品味優雅層次。11月底前高雄中正店再加碼，內用2客套餐，出示官網活動畫面就送法式焗龍蝦。

阪前則是招待松葉蟹海鮮珠寶盒，滿滿松葉蟹肉拌入蟹膏及鱒魚卵，搭配日式花形最中餅盛裝，只要年底前到店用餐出示指定活動畫面、社群分享打卡，就可以免費吃。

▲民眾完成指定貼文留言，西堤送美式手抓海鮮拼盤。

▲消費2客套餐、出示活動畫面，陶板屋就送酥炸海鮮天婦羅。

西堤11月17日至12月20日，到指定文章留言最想Pick的西堤新菜，贈送美式手抓海鮮拼盤。廣受家庭客喜愛的「陶板屋」，出示活動畫面、消費2客套餐，送酥炸海鮮天婦羅1份（活動11月30日截止）。

向辣、青花驕在11月底前也有優惠活動，前者推出限時好康百元吃辣金，內用單筆消費滿千，即可折抵100元，最高折抵800元，後者單筆消費滿2000元，憑指定畫面即送極上和牛霜降（價值460元+10%）。