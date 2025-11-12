ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

▲▼翰林茶館。（圖／六角國際提供）

▲翰林茶館珍奶買1送1。（圖／六角國際提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

普發1萬加碼，餐飲集團「六角國際」旗下5大品牌祭出「全民+1買一送一」優惠活動，翰林茶館珍珠奶茶、日出茶太抹茶系列、烘焙密碼鹽可頌買1送1，即日起至11月30日限時開跑。

「日出茶太」推出2波平日限定（周一至周五中午12時至晚上8時）優惠，即日起至21日可享「麝香葡萄果茶」、「麝香葡萄輕乳茶」買1送1，11月24日至28日則是「靜岡抹茶拿鐵」、「抹茶紅豆湯圓拿鐵」、「紫抹雲頂奶蓋拿鐵」買1送1。基隆百福、竹北享平方、高雄享平方、台中中友不適用此優惠。

▲▼烘焙密碼。（圖／六角國際提供）

▲烘焙密碼人氣鹽可頌買1送1。

「翰林茶館／茶棧」不限平假日於活動期間每日中午12時至晚上8時推「熊貓珍奶買1送1」，限大杯外帶。「烘焙密碼」可享「鹽可頌買1送1」，每日送完為止，廠區門市不適用。

「英格莉莉」即日起至11月28日平日限定「2人同行點2份主餐以上送鐵鍋鬆餅1份」。「春上布丁蛋糕」則於11月17日至30日推出購買任一口味7吋蛋糕即送法式千層酥1包，每日送完為止，百貨快閃門市不適用。

以上優惠須下載「六角美食通」APP並加入會員（新舊會員皆適用）即可領取以上優惠券，並於消費時出示優惠券畫面核銷使用，每券每次限換1組。

▲王品集團品牌贈菜搶攻萬元商機。（圖／王品集團提供）

▲王品集團品牌贈菜搶攻萬元商機。（圖／王品集團提供，下同）

另外，王品集團也祭出萬元加碼饗宴應援，只要完成各品牌指定條件就能免費享用美味料理，像是王品牛排送嫩煎龍虎斑鮮蝦佐白酒茴香醬、西堤贈美式手抓海鮮拼盤，陶板屋招待天婦羅，阪前鐵板燒則請吃松葉蟹海鮮珠寶盒。

▲顧客年底前到阪前享用套餐、完成指定條件款待松葉蟹海鮮珠寶盒。（圖／王品集團提供）

▲顧客年底前到阪前享用套餐、完成指定條件款待松葉蟹海鮮珠寶盒。

即日起至12月31日前往王品牛排內用2客套餐，並拍照分享社群，餐廳款待嫩煎龍虎斑鮮蝦佐白酒茴香醬1份（價值689元），香煎龍虎斑肉質細嫩，搭配彈牙鮮蝦，佐以白酒茴香醬，加乘品味優雅層次。11月底前高雄中正店再加碼，內用2客套餐，出示官網活動畫面就送法式焗龍蝦。

阪前則是招待松葉蟹海鮮珠寶盒，滿滿松葉蟹肉拌入蟹膏及鱒魚卵，搭配日式花形最中餅盛裝，只要年底前到店用餐出示指定活動畫面、社群分享打卡，就可以免費吃。

▲民眾完成指定貼文留言，西堤送美式手抓海鮮拼盤。（圖／王品集團提供）

▲民眾完成指定貼文留言，西堤送美式手抓海鮮拼盤。

▲消費2客套餐、出示活動畫面，陶板屋就送酥炸海鮮天婦羅。（圖／王品集團提供）

▲消費2客套餐、出示活動畫面，陶板屋就送酥炸海鮮天婦羅。

西堤11月17日至12月20日，到指定文章留言最想Pick的西堤新菜，贈送美式手抓海鮮拼盤。廣受家庭客喜愛的「陶板屋」，出示活動畫面、消費2客套餐，送酥炸海鮮天婦羅1份（活動11月30日截止）。

向辣、青花驕在11月底前也有優惠活動，前者推出限時好康百元吃辣金，內用單筆消費滿千，即可折抵100元，最高折抵800元，後者單筆消費滿2000元，憑指定畫面即送極上和牛霜降（價值460元+10%）。

【你可能也想看】

►爽嗑桶下殺47折！速食店推限時優惠　雞腿堡「買1送1」
►披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元 
►「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

關鍵字： 美食情報 美食雲 六角國際 王品集團 買1送1 普發1萬

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【紙飛機意外插頭上】浪漫婚禮突反轉！新人表情太真實

推薦閱讀

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日本必訪賞楓、飯店推薦

日本必訪賞楓、飯店推薦

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

利百代打造夢幻親子主題房開箱

利百代打造夢幻親子主題房開箱

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

前往日本中部山岳地區

前往日本中部山岳地區

新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

手控過山車穿梭雲霧森林！

手控過山車穿梭雲霧森林！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

桃園580元羊肉爐吃到飽！

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

夜唱族、酒客愛店「炸雞排骨飯」藏身條通巷弄

東京寶可夢樂園明年2月開幕

蘇澳瓏山林飯店宣布暫時休館

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日本必訪賞楓、飯店推薦

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

利百代打造夢幻親子主題房開箱

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

前往日本中部山岳地區

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366