ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

▲新北「金山凱悅渡假酒店」將在2024年Q3登場，140坪的大眾湯區寬敞舒適。（圖／金山凱悅渡假酒店提供）

▲北海溫泉洲際酒店即日起試營運，成為新北市第7個國際觀光飯店。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

新北市觀旅局今（12日）公布2025「新北市優良旅館及魅力民宿」名單，共有47家獲選。就連甫開幕的新北北海溫泉洲際酒店也在內，以下獲獎飯店、民宿名單供旅客訂房參考。

★飯店旅館：
富信大飯店
傑仕堡有氧酒店
大板根渡假酒店
白金花園酒店
挪威森林森森休閒旅館
集璦飯店
趣淘漫旅 - 台北Hotel Cham Cham Taipei
新北北海溫泉洲際酒店
福容大飯店 淡水漁人碼頭
福容大飯店 福隆
福容大飯店 台北二館
將捷金鬱金香酒店
福容大飯店 福隆貝悅
two tails Luzhou
海灣假日酒店
挪威森林精品SPA汽車旅館
驛德世紀酒店
沐舍溫泉渡假酒店
薆悅酒店野柳渡假館一館
遠東金山海灣溫泉HOTEL
台北集賢商旅
悅池精品旅館
Q汽車旅館
首府大旅社
黑熊好眠站
友愛金色商旅
台麗精品旅店
柜富旅店
挪威森林頂級汽車旅館

▲淡水情人橋,淡江大橋,淡水福容大飯店,淡水夕照,淡水夕陽,淡水旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福容大飯店淡水漁人碼頭。（圖／記者彭懷玉攝）
★民宿：
石山水禪民宿
秀川居
隱山居民宿
私藏52
天空小品民宿
有餘和宿
九份-山嶼海親子民宿
微旅
望幽谷民宿
慢時光民宿
逸境
福隆藍海民宿
錸捷行旅
北岸民宿
應許美地民宿
溪邊小築民宿
雲山水小築民宿
這一站幸福民宿

觀旅局長楊宗珉表示，今年獲選的「新北市優良旅館及魅力民宿」，皆經過專家學者組成的專業評鑑團隊，從硬體設備、服務品質等方面進行嚴格評比，這些獲獎的旅宿不僅擁有優質的硬體設施，更提供細心周到的服務，絕對能讓旅客擁有美好的住宿體驗。

另外，配合中央普發現金政策，大板根渡假酒店推出「普發壹萬元 板根再加碼」，凡訂購溫泉系列房型並續住第二晚，即享定價五折優惠，泡湯券、餐券亦有折扣；福容大飯店福隆也推出「普發萬元買萬送萬住房專案」，可享3天2夜連續住房，開啟高CP值海岸度假之旅。

關鍵字： 新北市旅遊 新北市旅宿 新北市旅館 星級飯店 新北市優良旅館及魅力民宿

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【笑到亂套的求婚】奈良小鹿猛討餅！男友還一度忘詞超慌張

推薦閱讀

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日本必訪賞楓、飯店推薦

日本必訪賞楓、飯店推薦

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

利百代打造夢幻親子主題房開箱

利百代打造夢幻親子主題房開箱

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

前往日本中部山岳地區

前往日本中部山岳地區

新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

手控過山車穿梭雲霧森林！

手控過山車穿梭雲霧森林！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

桃園580元羊肉爐吃到飽！

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

夜唱族、酒客愛店「炸雞排骨飯」藏身條通巷弄

東京寶可夢樂園明年2月開幕

蘇澳瓏山林飯店宣布暫時休館

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日本必訪賞楓、飯店推薦

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

利百代打造夢幻親子主題房開箱

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

前往日本中部山岳地區

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366