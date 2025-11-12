新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

▲北海溫泉洲際酒店即日起試營運，成為新北市第7個國際觀光飯店。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新北市觀旅局今（12日）公布2025「新北市優良旅館及魅力民宿」名單，共有47家獲選。就連甫開幕的新北北海溫泉洲際酒店也在內，以下獲獎飯店、民宿名單供旅客訂房參考。

★飯店旅館：

富信大飯店

傑仕堡有氧酒店

大板根渡假酒店

白金花園酒店

挪威森林森森休閒旅館

集璦飯店

趣淘漫旅 - 台北Hotel Cham Cham Taipei

新北北海溫泉洲際酒店

福容大飯店 淡水漁人碼頭

福容大飯店 福隆

福容大飯店 台北二館

將捷金鬱金香酒店

福容大飯店 福隆貝悅

two tails Luzhou

海灣假日酒店

挪威森林精品SPA汽車旅館

驛德世紀酒店

沐舍溫泉渡假酒店

薆悅酒店野柳渡假館一館

遠東金山海灣溫泉HOTEL

台北集賢商旅

悅池精品旅館

Q汽車旅館

首府大旅社

黑熊好眠站

友愛金色商旅

台麗精品旅店

柜富旅店

挪威森林頂級汽車旅館

▲福容大飯店淡水漁人碼頭。（圖／記者彭懷玉攝）



★民宿：

石山水禪民宿

秀川居

隱山居民宿

私藏52

天空小品民宿

有餘和宿

九份-山嶼海親子民宿

微旅

望幽谷民宿

慢時光民宿

逸境

福隆藍海民宿

錸捷行旅

北岸民宿

應許美地民宿

溪邊小築民宿

雲山水小築民宿

這一站幸福民宿

觀旅局長楊宗珉表示，今年獲選的「新北市優良旅館及魅力民宿」，皆經過專家學者組成的專業評鑑團隊，從硬體設備、服務品質等方面進行嚴格評比，這些獲獎的旅宿不僅擁有優質的硬體設施，更提供細心周到的服務，絕對能讓旅客擁有美好的住宿體驗。



另外，配合中央普發現金政策，大板根渡假酒店推出「普發壹萬元 板根再加碼」，凡訂購溫泉系列房型並續住第二晚，即享定價五折優惠，泡湯券、餐券亦有折扣；福容大飯店福隆也推出「普發萬元買萬送萬住房專案」，可享3天2夜連續住房，開啟高CP值海岸度假之旅。