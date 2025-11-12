晶華邀新加坡法餐之父客座指導　azie端出招牌肉骨茶、龍蝦麵

▲JQ's鑊炒龍蝦麵。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

歲末年終進入聚餐旺季，各大飯店與餐廳紛紛推出精采的美食活動，台北晶華酒店今日起至12月31日，在一樓azie與栢麗廳推出「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動，邀請擁有「新加坡法餐之父」美譽的郭文秀客座指導，端出新加坡叻沙麵、JQ's鑊炒龍蝦麵、特製明蝦拉麵。

此次受邀來台的郭文秀，曾於巴黎及摩納哥多間米其林星級餐廳歷練，回到新加坡後擔任Les Amis首席主廚，以「亞洲食材×法式技法」開創新風潮，他曾擔任新加坡前總理李光耀、微軟創辦人比爾蓋茲等人的私人御廚，亦是首位受邀參加德國漢莎航空「星級主廚計畫」的亞洲主廚，被業界譽為「新加坡法餐之父」。

▲新加坡叻沙麵。（圖／記者黃士原攝）

▲新加坡肉骨茶。（圖／記者黃士原攝）

針對此次客座，郭文秀為中庭azie餐廳帶來多道特色獨具的經典菜色，其中新加坡叻沙麵是熬煮蝦殼與各式香料並加入椰奶製成金黃湯底；主廚特製明蝦拉麵則以濃郁鮮甜的蝦湯融合日式湯底與星洲香料，湯頭鮮醇厚實、明蝦彈牙；JQ's鑊炒龍蝦麵則是將新鮮龍蝦與特製高湯翻炒，是郭文秀在新加坡餐廳的招牌之作。

▲香烤豬肉沙嗲。（圖／記者黃士原攝）

▲明蝦義大利麵。（圖／記者黃士原攝）

▲娘惹酸甜椒醬酥炸海魚。（圖／記者黃士原攝）

其他菜色還有結合花生醬與東方香料的炭烤沙嗲羊排、以鳳梨與辣椒堆疊出酸香辣韻的娘惹酸甜椒醬酥炸海魚、貢布白胡椒燉煮排骨的新加坡肉骨茶等。

栢麗廳自助餐則以「沉浸式星洲市集」為主題，除了滿佈餐檯的料理之外，更以空間佈置重現熱帶南洋的節慶氛圍，食客可以品嘗到星洲咖哩雞襯洋芋、香蕉葉炙烤鮮魚烏達、香烤豬肉沙嗲，並於現場設立新加坡叻沙麵與鮮蝦拉麵現烹專區。

▲陳麻婆豆腐。（圖／台北遠東香格里拉提供）

另外，台北遠東香格里拉11月15日至16日，邀請米其林一星「四川飯店」名廚陳建太郎三度來台客座，攜手香宮主廚廖晉輝聯手打造「川粵雙廚聯演」6道式星級饗宴，午、晚餐每位3580元。

此次合作不採「一人一道菜」的輪流展演，而是融合兩人技藝於「同一道料理」之中，消費者能品嚐由廖晉輝以粵式「西施玉蛋白」鋪底，再淋上陳建太郎川味「宮保醬」的創意演繹，或是「陳麻婆豆腐」與「花膠星斑捲」的驚喜搭配。主食則是升級版的「黑松露青椒日本鹿兒島A5和牛排」。