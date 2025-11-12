ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

雙北飯店「跨年煙火房」價格、視角一覽　淡水跨河煙花房近全滿

▲今年煙火以「淡江大橋」為主角，橋身燈光與煙火交織出絢爛畫面，淡水將捷金鬱金香酒店可清楚看到。（圖／業者提供）

▲新北跨河煙火將以「淡江大橋」為主角，施放璀璨煙火，照往年慣例為13分14秒長。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

為迎接2026年到來，雙北的淡水跨河煙火和台北101煙火最受矚目，各大飯店業者相繼推出跨年住房專案，信義區台北寒舍艾美、台北艾麗最先開賣，台北萬豪酒店、台北遠東香格里拉主推「煙火景觀房」，而新北最早跨年煙火預計會擴大舉辦，在飯店免人擠人就能賞璀璨煙火綻放。

▲今年煙火以「淡江大橋」為主角，橋身燈光與煙火交織出絢爛畫面，淡水將捷金鬱金香酒店可清楚看到。（圖／業者提供）

▲今年跨河煙火以「淡江大橋」為主角，橋身燈光與煙火交織出絢爛畫面，淡水將捷金鬱金香酒店可清楚看到。（圖／業者提供）

全球最長單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」預計明年5月開通，鄰近的淡水將捷金鬱金香酒店今年推出「跨年限定住房專案」，分別有「三天兩夜專案」每房18,800元+10%起，或「一泊二食專案」每房15,000元+10%起（限12月31日入住）。

業者表示，淡江大橋合龍後詢問度和買氣又再增加，目前已賣超過8成近9成，推估因外傳今年跨河煙火會擴大舉辦，導致早鳥優惠不到一周就接近售罄。而31日煙火施放當天，戶外草坡有管制，僅開放房客能免費到草坡上看煙火。

▲台北艾麗酒店跨年,7樓戶外泳池,台北艾麗酒店煙火景觀房,寒舍艾美酒店。（圖／寒舍集團提供）

▲跨年。（圖／業者提供）

北市信義區是追101煙火民眾下榻首選，台北寒舍艾美酒店開放預訂「2026跨年住房專案」，雙人入住面「101景觀房型」三天兩夜豪華客房每房52,000元起+15.5%；面松仁路「城市景觀房型」三天兩夜豪華客房每房35,000元起+15.5%，近距離感受煙火施放的震撼。

▲台北艾麗酒店跨年,7樓戶外泳池,台北艾麗酒店煙火景觀房,寒舍艾美酒店。（圖／寒舍集團提供）

▲▼寒舍艾美酒店；台北艾麗酒店7樓戶外泳池。（圖／業者提供）

▲台北艾麗酒店跨年,7樓戶外泳池,台北艾麗酒店煙火景觀房,寒舍艾美酒店。（圖／寒舍集團提供）

▲台北艾麗酒店跨年,7樓戶外泳池,台北艾麗酒店煙火景觀房,寒舍艾美酒店。（圖／寒舍集團提供）

▲台北艾麗酒店煙火景觀房。（圖／業者提供）

坐擁台北101煙火最佳視野的台北艾麗酒店，祭出「煙火景觀房」三天兩夜47,000元 +15.5%起，「城市景觀房」三天兩夜40000元+15.5%起，含12月31日戶外花園跨年派對入場門票2張、翌日早餐2客，享受尊榮體驗。

▲台北萬豪酒店天際景觀客房,跨年住房直面台北101景致。（圖／業者提供）

▲▼台北萬豪酒店跨年住房直面台北101景致；天際景觀客房視野。（圖／業者提供）

▲台北萬豪酒店天際景觀客房,跨年住房直面台北101景致。（圖／業者提供）

可以同步賞101煙火和美麗華摩天輪的台北萬豪酒店，入住12月29日至2026年1月2日，「天際景觀客房」入住一晚每房19,500元+15.5%起，含跨年夜連住兩晚每房33,000元+15.5%起。「經典客房」入住一晚每房13,000元+15.5%起，連住兩晚22,999元+15.5%起，皆享早餐2客。連入兩晚額外加贈萬豪旅享家5,000點、連住三晚加贈萬豪旅享家10,000點。

台北萬豪酒店表示，今年跨年房銷售狀況與往年持平，目前跨年煙火房已全數完售。其他客房熱銷中，入住贈36樓高空跨年入場禮遇，飽覽大台北天際線與台北101跨年煙火，享精選紅白酒、氣泡酒與軟性飲料無限暢飲。

▲台北遠東香格里拉推「璀璨101跨年住房專案」。（圖／業者提供）

▲▼台北遠東香格里拉推「璀璨101跨年住房專案」，房內就能欣賞煙火綻放天際。（圖／業者提供）

▲台北遠東香格里拉推「璀璨101跨年住房專案」。（圖／業者提供）

台北遠東香格里拉「璀璨101跨年住房專案」含101景觀房雙人住宿、早餐及迎賓禮，平均每晚22,330+15.5%元起，專案需連住兩晚以上。「頂樓池畔跨年煙火派對」今年首次推出雙場地慶祝體驗，可先到三樓遠東宴會廳玩「幸運之輪」，午夜再到43樓池畔欣賞新年煙火綻放，派對入場券每位4,280+10%元起。

關鍵字： 新北市旅遊 淡水旅遊 淡水跨年煙火秀 台北101煙火 煙火景觀房

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【風強到走不動】新竹勇者狂風中撐傘...下秒被吹得咪咪冒冒

推薦閱讀

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日本必訪賞楓、飯店推薦

日本必訪賞楓、飯店推薦

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

利百代打造夢幻親子主題房開箱

利百代打造夢幻親子主題房開箱

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

前往日本中部山岳地區

前往日本中部山岳地區

新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

新北公布47家優良旅宿名單　業者推「續住5折、買萬送萬」優惠

手控過山車穿梭雲霧森林！

手控過山車穿梭雲霧森林！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

雙11餐飲優惠　吃到飽雙人同行第2人111元

「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

桃園580元羊肉爐吃到飽！

三重人才懂吃的阿嬤古早味油飯！

夜唱族、酒客愛店「炸雞排骨飯」藏身條通巷弄

東京寶可夢樂園明年2月開幕

蘇澳瓏山林飯店宣布暫時休館

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

日本必訪賞楓、飯店推薦

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

利百代打造夢幻親子主題房開箱

香港中環化身「聖誕天地」　亮點先看

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

前往日本中部山岳地區

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366