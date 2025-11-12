雙北飯店「跨年煙火房」價格、視角一覽　淡水跨河煙花房近全滿

▲新北跨河煙火將以「淡江大橋」為主角，施放璀璨煙火，照往年慣例為13分14秒長。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

為迎接2026年到來，雙北的淡水跨河煙火和台北101煙火最受矚目，各大飯店業者相繼推出跨年住房專案，信義區台北寒舍艾美、台北艾麗最先開賣，台北萬豪酒店、台北遠東香格里拉主推「煙火景觀房」，而新北最早跨年煙火預計會擴大舉辦，在飯店免人擠人就能賞璀璨煙火綻放。

▲今年跨河煙火以「淡江大橋」為主角，橋身燈光與煙火交織出絢爛畫面，淡水將捷金鬱金香酒店可清楚看到。（圖／業者提供）



全球最長單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」預計明年5月開通，鄰近的淡水將捷金鬱金香酒店今年推出「跨年限定住房專案」，分別有「三天兩夜專案」每房18,800元+10%起，或「一泊二食專案」每房15,000元+10%起（限12月31日入住）。

業者表示，淡江大橋合龍後詢問度和買氣又再增加，目前已賣超過8成近9成，推估因外傳今年跨河煙火會擴大舉辦，導致早鳥優惠不到一周就接近售罄。而31日煙火施放當天，戶外草坡有管制，僅開放房客能免費到草坡上看煙火。

▲跨年。（圖／業者提供）



北市信義區是追101煙火民眾下榻首選，台北寒舍艾美酒店開放預訂「2026跨年住房專案」，雙人入住面「101景觀房型」三天兩夜豪華客房每房52,000元起+15.5%；面松仁路「城市景觀房型」三天兩夜豪華客房每房35,000元起+15.5%，近距離感受煙火施放的震撼。

▲▼寒舍艾美酒店；台北艾麗酒店7樓戶外泳池。（圖／業者提供）



▲台北艾麗酒店煙火景觀房。（圖／業者提供）



坐擁台北101煙火最佳視野的台北艾麗酒店，祭出「煙火景觀房」三天兩夜47,000元 +15.5%起，「城市景觀房」三天兩夜40000元+15.5%起，含12月31日戶外花園跨年派對入場門票2張、翌日早餐2客，享受尊榮體驗。

▲▼台北萬豪酒店跨年住房直面台北101景致；天際景觀客房視野。（圖／業者提供）



可以同步賞101煙火和美麗華摩天輪的台北萬豪酒店，入住12月29日至2026年1月2日，「天際景觀客房」入住一晚每房19,500元+15.5%起，含跨年夜連住兩晚每房33,000元+15.5%起。「經典客房」入住一晚每房13,000元+15.5%起，連住兩晚22,999元+15.5%起，皆享早餐2客。連入兩晚額外加贈萬豪旅享家5,000點、連住三晚加贈萬豪旅享家10,000點。

台北萬豪酒店表示，今年跨年房銷售狀況與往年持平，目前跨年煙火房已全數完售。其他客房熱銷中，入住贈36樓高空跨年入場禮遇，飽覽大台北天際線與台北101跨年煙火，享精選紅白酒、氣泡酒與軟性飲料無限暢飲。

▲▼台北遠東香格里拉推「璀璨101跨年住房專案」，房內就能欣賞煙火綻放天際。（圖／業者提供）



台北遠東香格里拉「璀璨101跨年住房專案」含101景觀房雙人住宿、早餐及迎賓禮，平均每晚22,330+15.5%元起，專案需連住兩晚以上。「頂樓池畔跨年煙火派對」今年首次推出雙場地慶祝體驗，可先到三樓遠東宴會廳玩「幸運之輪」，午夜再到43樓池畔欣賞新年煙火綻放，派對入場券每位4,280+10%元起。