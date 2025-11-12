ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
北海道名店「SOUP CURRY KING」登台　台中首店11/14正式營業

▲北海道名店「SOUP CURRY KING」登台。（圖／業者提供）

▲北海道名店「SOUP CURRY KING」登台。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

來自北海道、深受當地人喜愛的人氣湯咖哩品牌「SOUP CURRY KING」正式插旗台灣，首間海外店選址台中，今天開幕，不過受到颱風假影響，正式營業日延後至11月14日。

引進SOUP CURRY KING的幕後推手是台中雞爪凍名店「上和園滷味」第三代Angela，她表示，在北海道求學期間，熱騰騰的湯咖哩與濃郁香氣，成為她異鄉歲月中最難忘的陪伴。為了將這份味道毫無保留地呈現，她與先生甚至共同考取中餐證照，一起用行動展現對代理品牌的專業尊重，也讓日本總部深受感動，最終成功獲得品牌授權。

▲北海道名店「SOUP CURRY KING」登台。（圖／業者提供）

▲軟嫩雞腿湯咖哩。（圖／業者提供）

SOUP CURRY KING採用「W Soup（Double Soup）」雙重湯底技法，跳脫坊間常見的洋蔬湯底，以豚骨與雞骨為基底，融合昆布、柴魚、沙丁魚乾的和風高湯精髓，打造出濃郁卻不膩口的風味，再搭配天然蔬果與香料長時間熬煮18小時。

日本總店的蔬菜配置分為基本版（時蔬5種）與加價版（時蔬11種），台中店統一為「10種時蔬豐盛」，依季節挑選當令食材，其中標配包括馬鈴薯、紅蘿蔔、花椰菜、栗子南瓜、青椒、玉米筍、鴻禧菇、茄子、秋葵、蓮藕，還加上半顆水煮蛋。

▲北海道名店「SOUP CURRY KING」登台。（圖／業者提供）

▲海鮮盛合湯咖哩。（圖／業者提供）

台中店菜單裡的湯咖哩共有6種可選售價280元起，其中「軟嫩雞腿湯咖哩（350元）」與「海鮮盛合湯咖哩（420元）」是兩大招牌，前者將新鮮雞腿肉以高壓燉煮工法處理，完整鎖住肉汁與鮮甜，同時雞腿肉也可輕鬆剝落；後者選用當季鮮蝦、淡菜、扇貝與海瓜子等豐富海味。

▲北海道名店「SOUP CURRY KING」登台。（圖／業者提供）

▲櫻桃鴨胸湯咖哩。（圖／業者提供）

「櫻桃鴨胸湯咖哩（390元）」則是台灣限定菜色，櫻桃鴨胸肉經慢火燉煮，肉質軟嫩多汁，再搭配濃郁香料湯頭與特製薑黃飯。

▲北海道名店「SOUP CURRY KING」登台。（圖／業者提供）

▲10種野菜湯咖哩。（圖／業者提供）

日本SOUP CURRY KING原本有15種辣度可選，經過台灣團隊進行精選與在地化調整，台中店提供5種辣度，1號是微微辣；2號小辣，是初次體驗者首選，辣度與香氣完美平衡；3號中辣，香料感更明顯；4號大辣，舌尖熱度全面釋放；5號魔王辣，專屬辣味勇者的終極挑戰。

SOUP CURRY KING台中店今天開幕，受颱風假，11月14日正式營業，11月16日前來店點餐並加入官方LINE@前100名顧客，即可兌換帆布袋1個。

▲京都拉麵魁力屋再開2家店。（圖／取自新光三越台南小北門店臉書）

另外，日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」8月登台，第1家店進駐台南新光三越小北門店，近期品牌規劃前往台中、台北展店，目前已知台北首店落腳新光三越南西店3館B1美食街，開幕可能要等到明年了。

今年8月登台的魁力屋拉麵，創立於2005年，以「京都醬油拉麵」為經典代表，使用靈魂基底「京都熟成醬油」，讓湯頭帶有濃郁的大豆鮮味，不過鹹卻醇厚。除了經典湯頭，魁力屋拉麵也打造出台灣專屬的「京都雞白湯醬油」，以長時間熬煮的雞白湯為基底，入口柔滑且富含天然的膠原蛋白，再結合熟成醬油，清爽又帶有深度。

關鍵字： 美食雲 湯咖哩 台中 SOUPCURRYKING

【來不及傲嬌】柴柴一擦腳就低吼…下秒被主人拿捏啦XD

