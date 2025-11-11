吃得到fumée招牌鵪鶉蛋、雞頸肉串燒　inari居酒屋推特別企劃

▲「fumée」主廚笠春介跨刀在「inari」推出「福岡之夜．雞肉酒場 by Shun」特別企劃。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

MMHG湘樂餐飲集團旗下的「inari Izakaya 現代居酒屋」，繼今夏先後邀請東京割烹居酒屋名廚酒井英彰、菲律賓主廚Jeston Chua來台推出聯名套餐後，11月起再度攜手同集團「fumée」主廚笠春介跨刀合作推出「福岡之夜．雞肉酒場 by Shun」特別企劃，提供9道式套餐，每套1580元+10%。

位於台北晶華B3的fumée，是大阪米其林一星「燒鳥市松」海外首家姊妹店，主廚竹田英人派遣得意弟子笠春介（Shun），來台擔任「fumée」主廚，經過挑選食材與試做，選用了竹地雞、文昌雞、蘆丁雞及黑羽土雞4種台灣雞種，其中竹地雞、文昌雞還會經過3到5天的熟成，讓雞肉的甜味更為明顯，烤出來的皮更為酥脆。

▲雞頸肉（鹽味），上圖為3人份。（圖／記者黃士原攝）

fumée開幕以來就是一位難求，不過主廚笠春介11月起，在同屬MMHG湘樂餐飲集團的inari Izakaya現代居酒屋跨刀推出特別企劃「福岡之夜．雞肉酒場 by Shun」，主軸就是「雞肉料理」與「九州風情」，笠春介說明，九州人偏好有嚼勁的雞肉口感，而台灣人偏好軟嫩多汁的肉質，最後他挑選了黑羽土雞與桂丁雞，呈現彈性與肉汁兼具的風味。

▲鵪鶉蛋，3人份。（圖／記者黃士原攝）

在9道式套餐中，少不了fumée的人氣燒鳥品項，例如「雞頸肉（鹽味）」與「鵪鶉蛋」都會經歷兩次撒鹽調味，第一次撒的是日本的伯方之鹽，賦予基礎調味；在接近完成之際，再撒上來自台灣洲南鹽場、顆粒較大的鹽之花；唯一採醬燒的「雞腿（醬汁風味）」，則塗抹上加入糖、清酒與洋蔥的醬汁。

▲雞肉捲．高麗菜沙拉。（圖／記者黃士原攝）

「雞高湯茶碗蒸」、「雞肉捲．高麗菜沙拉」這兩道菜，是笠春介為了此檔企劃首次推出的限定菜色，茶碗蒸採用減法烹調，捨棄了銀杏、雞肉或海鮮等常見食材，在以雞高湯提鮮的滑嫩蒸蛋中，僅融入奶香十足的莫札瑞拉起司；而雞肉捲則以日式鹽麴醃漬再刷上國人喜愛的烤鴨醬，是一道創意融合菜。

▲雞肉三明治。（圖／記者黃士原攝）

▲甘辛雞翅，3人份。（圖／記者黃士原攝）

「福岡之夜．雞肉酒場 by Shun」特別企劃分為兩階段，首波即日起至12月15日，由笠春介以最擅長的雞肉料理揭開序幕；第二波則從12月16日至2026年1月31日接續登場，套餐內容與配菜將隨季節微調，並融入海鮮與福岡代表性食材「明太子」。聯名套餐每套1580元+10%。

▲「牛舌佑介」12/21進駐台北統一時代百貨。（圖／讀者提供）

另外，乾杯集團觀察到台灣牛舌市場需求蓬勃，旗下燒肉品牌中，牛舌商品穩居人氣第一，每年銷售近30萬份，平均每5位顧客中即有1人點購。同時日本知名仙台牛舌品牌在觀光區的店鋪，有高達8成顧客來自台灣，加上今年多家日本牛舌品牌紛紛來台，引發排隊熱潮，因此決定推新品牌「牛舌佑介」。

乾杯集團表示，牛舌佑介為炭火燒牛舌定食專賣店，承襲傳統仙台式炭烤手法，最低390元起就能吃到一份定食，客單價設定於550元至600元之間，全台首店將於12月21日進駐台北統一時代百貨B2，預計2026年再開設3家分店。