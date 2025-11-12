▲ 從筆盒飛進飯店房間！利百代打造夢幻親子主題房開箱。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

踏進房間，彩色筆彷彿從筆盒飛出，翻越小帳篷、溜滑梯、積木牆，每一個角落都藏著驚喜，瞬間喚醒童年的想像力。這不是電影場景，而是利百代攜手淡水福容飯店打造的三間夢幻親子主題房：夜天使、Q比天使與魔法天使，為孩子，也為大人，開啟一場色彩繽紛的童趣冒險。

▲▼魔法天使主題房以粉紫色夢境城堡、雲朵熱氣球與彩虹光影打造探索樂園，孩子玩得開心，大人也重溫童年溫暖回憶。（圖／記者姜國輝攝）

粉紫色夢境城堡、雲朵熱氣球、彩虹光影點綴其中，小帳篷、溜滑梯與積木牆為孩子提供探索樂園，也讓大人重溫童年的溫暖回憶。遊客李小姐說：「布置超新奇，小女生一進來就驚呼『哇！是粉紅色耶』。利百代陪伴我們長大，現在帶孩子來，感覺特別有連結感。」

▲Q比天使主題房以綠色打造迷你遊樂園，滑梯、搖搖馬與積木牆讓孩子隨時探索。（圖／記者姜國輝攝）

Q比天使主題房走活潑快樂路線，以綠色為主視覺，彷彿一座迷你遊樂園。Q比家族在房內嬉戲、互動，搭配滑梯、彩色帳篷與積木牆，孩子隨時探索、笑聲不斷。每一個笑容都像專屬的回憶，陪伴孩子留下珍貴的親子時光。

夜天使房以藍色天空和星空為主題，營造療癒又奇幻的海邊星光派對。天使 Yoru 與小熊天使在夜空飛翔探險，煙火、雲朵與星光光影流動於房間中，每個角落都充滿自由與夢幻感。這裡適合喜愛夜空魔法的孩子，也讓大人在忙碌生活中找到片刻寧靜與童心。

▲▼夜天使房以藍色星空為主題，煙火與雲朵光影流動，大小朋友都能沉浸在奇幻星光派對中，是許多閨蜜約會小旅行的童趣選擇。（圖／記者姜國輝攝）

飯店客房部協理林欣怡表示：「淡水福容飯店長期深耕親子市場，這次與利百代合作，不僅打造主題房，也將創意生活童趣探索館搬進飯店商場，讓住宿體驗更加多元。」

位於飯店一樓的利百代創意生活童趣探索館空間明亮活潑，暖黃光與原木色調交織，彷彿置身小型藝術展。從經典筆具、繽紛文創，到親子房內的 IP 抱枕及魔法天使系列盲盒，大小朋友都能一次收集。魔法天使系列 IP 共有 6 款角色，各自有故事與祝福，帶來無限創意靈感。

▲利百代創意生活童趣探索館空間明亮活潑，暖黃光與原木色調交織，成為淡水最新打卡熱點。（圖／記者姜國輝攝）

▲淡水福容飯店客房部協理林欣怡。（圖／記者姜國輝攝）

館內手作互動區未來還將推出親子 DIY 課程，讓住宿不只是睡一晚，而是一場創意體驗。利百代直營部副理卓芸菲說：「這是我們北部第一間實體門市，結合飯店的人文底蘊，希望旅客能帶走美好回憶，也帶回創意靈感。」

▲房內的魔法天使 IP 盲盒，在利百代創意生活童趣探索館一次收集，6 款角色各自帶著故事與祝福，大小朋友都能展開創意冒險。（圖／記者姜國輝攝）

▲利百代直營部副理卓芸菲。（圖／記者姜國輝攝）

隨著淡江大橋即將通車，前往淡水更加便利。下一趟旅程，不只是入住飯店，而是一場充滿色彩、童趣與創意的親子冒險。大人小孩都能回到最純真的時光，感受色彩與想像力碰撞出的樂趣。

