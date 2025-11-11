瑞士新景點！空中步道飽覽群峰　搭電梯登頂俯瞰冰川、阿爾卑斯山

▲今年新啟用的Schynige Platte空中步道。（圖／飛達旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

擁有壯闊群山風光的瑞士，從今年到明年陸續開幕許多新景點迎接旅人，包括鐵力士山全新的觀景平台可以俯瞰冰川和阿爾卑斯山群峰，少女峰也有新的空中步道啟用，能一覽艾格峰、僧侶峰與少女峰的壯麗景觀。

▲旅客可搭乘徐尼格觀景台登山列車前往。（圖／記者蔡玟君攝）

1.少女峰「Schynige Platte空中步道」

少女峰最經典的復古登山鐵道「徐尼格觀景台登山列車」，今年迎來全新開放的「Schynige Platte Skywalk空中步道」，讓旅客能一覽艾格峰、僧侶峰與少女峰，打造新的觀光體驗。

▲明年啟用的Titlis Tower。

2.鐵力士山2026全新地標「Titlis Tower」

由世界級建築師Herzog & de Meuron設計的「Titlis Tower」將於2026年完工。「Titlis Tower」位於海拔3028公尺處，配有電梯直達觀景平台，即使是長輩或孩童也能輕鬆登頂，並從平台俯瞰冰川與阿爾卑斯群峰。旅客可以從琉森搭火車，僅需45分鐘即可抵達鐵力士山登山纜車站。

▲獲得米其林2星鑰的聖莫里茲Kulm Hotel。

3.聖莫里茲Kulm Hotel

獲得《米其林指南》評鑑為2星鑰的「聖莫里茲Kulm Hotel」，是阿爾卑斯山最經典的頂級酒店，且為季節性營運酒店，每年12月至隔年4月，以及6月至9月期間對外開放。

現在酒店推出入住兩晚以上，即可免費獲得滑雪課程或健行通行證，親子旅客更可讓3至12歲孩童參加免費滑雪團體課程，體驗滑雪樂趣。

▲達沃斯&克洛斯特斯是親子山城。

4.達沃斯&克洛斯特斯

達沃斯與克洛斯特斯可說是四季皆宜的親子山城，從雪季兒童滑雪場到夏日的狐狸小徑、農作體驗與羊駝散步，多元化體驗讓旅客深度感受當地人文風光。現在只要在這區的飯店入住一晚，全年皆可憑「Premium Card」享交通與景點優惠，是家庭旅遊的天堂。

▲瑞士伯連納快線。

而飛達旅遊也從即日起至11月30日為止推出「瑞士旅行通行證」優惠，只要在月底前購買「瑞士旅行通行證」Swiss Travel Pass頭等艙，即可享加贈天數，原本連續4天送1天、連續8天送2天。

憑該票券不僅能夠免費搭乘瑞士的火車、巴士、船，免費登上皮拉圖斯山、施圖斯山、石丹峰，還可以享有多座山峰的購票優惠、免費進入超過500個合作博物館參觀，適用旅行日為2026年3月31日之前。業者也預告，明年瑞士通行證將調漲5%，旅人可要把握機會。