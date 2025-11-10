ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「好丘」聯名服飾品牌推章魚燒貝果　消費滿額送限定別針

▲▼「好丘 GOOD CHO’S」跨界攜手日本服飾品牌「URBAN RESEARCH」推出期間限定聯名活動。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲好丘與日本服飾品牌「URBAN RESEARCH」推出聯名活動。（圖／好丘 GOOD CHO'S提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣貝果品牌「好丘 GOOD CHO'S」攜手日本服飾品牌「URBAN RESEARCH」推出期間限定聯名活動，包括全新口味「章魚燒貝果」以及10款周邊，11月13日起開賣，消費滿額送限定別針。

好丘與URBAN RESEARCH聯手推出全新「章魚燒風味貝果」，以柴魚、海苔、鰹魚露醬油入味，再用花枝丸拌入OTAFUKU章魚燒醬內餡，每顆售價75元。

▲▼「好丘 GOOD CHO’S」跨界攜手日本服飾品牌「URBAN RESEARCH」推出期間限定聯名活動。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲▼聯名周邊服飾、小物一次看。

▲▼「好丘 GOOD CHO’S」跨界攜手日本服飾品牌「URBAN RESEARCH」推出期間限定聯名活動。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

業者以手作品牌「nag.19」創作的擬人化章魚燒貝果蠟燭為主角，同步推出10款限定周邊，包括「手提袋」、「磁吸手機支架」、「掛繩零錢包」、「短袖T恤（共2款）」、「長袖T恤」、「連帽外套」、「絲巾」、「章魚燒貝果吊飾」，還有活動期間消費滿3000元贈送的「章魚燒貝果別針」。

聯名貝果販售地點時間：
好丘全門市：11月13日起至2026年2月28日
URBAN RESEARCH LaLaport南港店：11月15日、11月16日下午1點
URBAN RESEARCH LaLaport台中店：11月22日、11月23日下午1點

聯名周邊販售地點：
URBAN RESEARCH LaLaport南港店
URBAN RESEARCH LaLaport台中店
URBAN RESEARCH官網

▲▼「好丘 GOOD CHO’S」跨界攜手日本服飾品牌「URBAN RESEARCH」推出期間限定聯名活動。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲右下聯名別針只送不賣。

▲▼「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

▲「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

另外，手搖飲「鶴茶樓」近日則宣布跨界聯名全球知名人氣IP《天線寶寶》，不僅打造4款限定飲料杯、封膜，還推出超實用周邊，包括飲料提袋、絨毛吊飾零錢包等，活動11月15日起正式開跑。

▲▼「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

▲聯名飲料杯以天線寶寶4個主角為主。

天線寶寶首度登台聯名台灣手搖飲「鶴茶樓」，把4大經典角色全放在飲料杯上，其中「丁丁款」杯身以葡萄紫搭配暖橘黃，「迪西款」杯身則是芥末綠搭配粉桃色，「拉拉款」以暖陽黃搭配寶寶藍，「小波」是紅色與青草綠的組合。封膜以放射狀撞色色塊設計，營造充滿朝氣與夢幻的氛圍。

▲▼「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

▲▼4款周邊須加價購獲得。

▲▼「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

聯名加碼推出5款限量周邊，「飲料提袋（小波款／拉拉款）」以帆布材質搭配角色電繡大頭、絨毛細節，加價購218元；「丁丁絨毛吊飾零錢包」為丁丁大頭搭配立體天線設計，絨毛材質十分柔軟，加價購318元。

「迪西絨毛肩背包」中央繡有迪西大頭，使用全絨毛材質搭配黑白乳牛色塊，加價購328元；「角色大集合保冷袋」以大草原為背景，正中央有天線寶寶們大集合，加價購29元。

▲▼「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

▲限量角色貼紙只送不賣。

周邊每次限購3款，且消費1杯飲品僅可加購周邊1款，第1杯飲品指定丁丁葡萄鶴頂紅茶，第2、3杯不限品項。另外，「限量角色貼紙」只送不賣，凡購買任一飲品拍照上傳臉書或IG限動並標記鶴茶樓，即可獲得1張，每人限送1張。

「丁丁葡萄鶴頂紅茶」為此次聯名飲品，有一粒粒飽滿葡萄以及Q彈鶴頂紅茶凍，中杯售價70元、大杯75元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 好丘 GOOD CHO’S URBAN RESEARCH 鶴茶樓 天線寶寶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【王子看得很清楚】以為人魚王子看不見趁機調戲　她搞笑趴窗求吻遭巴掌回擊

