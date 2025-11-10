台中起家手搖飲「阿檸」進軍台北　開幕享買1送1

▲全新手搖飲品牌「阿檸 a.ling」主打新鮮爆打檸檬飲，11月20日起2店同步開幕。（圖／阿檸 a.ling提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

自台中起家的手搖飲品牌「阿檸 a.ling」主打新鮮爆打檸檬飲，今年8月於一中商圈試營運，迅速累積人氣。業者今日宣布將於台北西門町開店，11月20日開幕祭出限時買1送1、2杯100元組合優惠。

▲阿檸主打新鮮爆打檸檬飲。

阿檸飲品主打「招牌爆打檸檬」，嚴選屏東產地直送檸檬採收後72小時內完成爆打35下的製程，讓檸檬果肉、果香、果汁在黃金時間內一次釋放；該系列推薦「鴨屎香檸紅」、「翡翠香檸綠」，分別以鴨屎香紅茶、茉莉綠茶搭配新鮮爆打檸檬，口感清新又酸爽。

3大系列飲品包括「極萃原茶」、「鮮乳茶」與「茶凍奶霜」，其中「鮮乳茶」系列以濃醇鮮乳搭配醇厚茶底，「茶凍奶霜」則結合綿密奶蓋與清香茶凍，最低35元就能喝到。

▲阿檸飲品菜單、售價一次看。

試營運中的阿檸「一中鮮檸所」和新開的「西門鮮檸所」將同步於11月20日正式開幕，祭出限時2波優惠，11月20日至11月21日「鴨屎香檸紅」或「翡翠香檸綠」同品項買1送1，每人單筆限購2組；11月22日至11月26日「鴨屎香檸紅」、「翡翠香檸綠」任2杯只要100元，每人單筆限購5組。

●一中鮮檸所

地址：台中市北區育才北路48號1樓

●西門鮮檸所

地址：台北市萬華區中華路一段106號

▲鶴茶樓主打凍飲系列深受手搖控喜愛。（圖／鶴茶樓提供）

鶴茶樓台中開全新門市「沙鹿鎮南店」11月22日開幕，加入門市LINE好友即享開幕優惠，當天下午1時至3時享「3款飲品任選免費喝」，限量200杯，每人限領1杯，提醒沙鹿鎮南店無販售天線寶寶系列聯名周邊。

鶴茶樓的鶴頂紅茶、藝伎紅茶、蘋果鶴頂紅茶等深受歡迎，近年主打全新凍飲更首創「芝麻糊凍」，以香濃港式芝麻糊為原料，搭配鮮奶茶、純茶各有風味，還有紅茶凍、杏仁凍、泰式奶茶凍、鴛鴦凍等，選擇多樣。

●沙鹿鎮南店

地址：台中市沙鹿區鎮南路二段569號