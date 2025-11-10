今中午開搶！日本單程機票、飯店11元起　飛洛杉磯1.2萬有找

▲沖繩國際通。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

線上旅遊平台Trip.com宣布一年一度的雙11旅展從今（10日）中午12點起連續5天登場，包括飯店最低79折、日本機票11元與一口價999元起優惠，還有57種熱門景點門票、交通、eSIM、一日遊等票券買一送一或半價。

Trip.com此次雙11旅展每天都有不同優惠，10日中午12點起，持Visa卡不限卡別優先搶購「台北－沖繩」機票單程999元；晚間9點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值1萬元、5000元優惠代碼大禮包。

▲京都八條都飯店。（圖／Trip.com提供）

11月11日則祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價，從中午11點搶先開賣。如札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、函館環球景觀酒店，每晚只要11元起。

中午12點則推出台北飛東京、大阪、沖繩單程機票只要11元；晚間9點30分，使用街口支付購買台北飛福岡、北海道、名古屋單程機票，可享限量999元優惠價。

▲首爾明洞。（圖／記者蔡玟君攝）

11月12日中午12點起則開賣台北飛首爾、釜山、香港單程票999元；晚間9點30分則開賣台北飛曼谷、清邁機票，單程票999元優惠。喜愛歐美度假的朋友，Trip.com也推出「台北－洛杉磯」來回價1萬1111元、「台北－紐約」來回1萬8888元機票優惠。

11 月13日中午12點起則開賣韓國與台灣特色飯店，每晚999元限量開搶。11月14日中午12點起開賣台灣、韓國、越南等地，57種限量票券、eSIM 、交通預訂優惠登場，包含韓國愛寶樂園、沖繩美麗海水族館門票等32種票券，享買一送一優惠；日本、越南與歐美多國eSIM 、長灘島一日跳島遊、韓國樂高樂園與南怡島一日遊等20種票券半價。

▲日本越洋航空明年將開飛「台北－沖繩那霸」。（圖／翻攝自日本航空臉書專頁）

而日本航空集團旗下的日本越洋航空（Japan Transocean Air，簡稱 JTA）正式宣布，將於2026年2月3日開航首條國際定期航線「台北－沖繩那霸」，這也是該航空公司自成立以來首次跨出台日航線營運，機票將於12月3日早上10點正式開賣。

根據JTA公布的資訊，「台北－沖繩那霸」採737-800機型執飛，每天都提供來往航班。去程航班自台北桃園機場上午10:00起飛，當地時間12:30 抵達那霸；回程航班則於日本當地時間上午8:00自沖繩出發，台灣時間8:45抵達桃園。此航班時段兼顧旅客往返雙地的彈性安排，也方便轉乘日本國內線。

▲日本越洋航空的鯨鯊彩繪機。（圖／翻攝自日本航空臉書專頁）

機上服務方面，分為豪經艙與經濟艙，所有旅客均享有機上免費Wifi、USB Type-A與USB Type-C充電插座，且享有每人2件23公斤免費托運行李額度，並依據艙等不同提供有果汁與啤酒飲品服務。

此次開航不僅象徵日本越洋航空正式邁向國際市場，也將為台灣旅客前往沖繩增添全新選擇。機票將於 2025 年12月3日上午10點正式開賣，航班營運仍須經相關主管機關核准，實際時刻可能依最終公告調整。