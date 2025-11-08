ITF旅展周末首日「寒舍狂賣2000萬」奪冠　老爺單筆破400萬

▲2025ITF台北國際旅展今天迎來首個周末日。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

ITF台北國際旅展今（8日）迎來首個周末日，根據大會數據，今天單日就有超過10萬8000人湧入，讓1樓與4樓展區都擠得水洩不通。國旅方面，各家飯店住宿券與餐券仍是搶購重點，其中寒舍集團單日狂賣2000萬元，榮登銷售王，而老爺酒店集團則出現單筆豪刷400萬的百萬刷手，消費力驚人。

旅展進入第二天，適逢好天氣也吸引民眾出門逛展，寒舍集團今天銷量狂賣2000萬元，老爺酒店集團則以1800萬元業績居次。老爺酒店集團表示，今天現場不乏多位「百萬刷手」現身支持，單筆購券金額分別高達400萬元、300萬元，另有多名消費者購買金額超過百萬。最受歡迎的商品以「聯合住宿券」與「聯合餐飲券」為主，為旅展期間詢問度與成交量最高的團購品項。

其他銷售業績方面，晶華酒店集團單日業績1200萬、海霸王熱賣1100萬，凱撒飯店連鎖熱銷900萬，並有兩組百萬刷手皆是購買聯合餐券超過1400張以上，單筆成交金額約120萬元左右。圓山大飯店則憑藉多元住宿券與餐券產品熱銷824萬元，六福集團今日業績達500萬，其中又以關西六福莊最熱銷，有民眾豪刷154萬購買250張。