ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

行動電源自燃事故頻傳　東京迪士尼飯店籲「睡覺、外出別充電」　

▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡，東京迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

近期不斷傳出行動電源自燃意外，現在不僅航空公司陸續發布使用規定，東京迪士尼度假區也發布公告，建議入住迪士尼飯店的旅客外出時避免為行動電源充電，若是房務打掃客房時發現充電中的行動電源，可能會為了安全移動產品，或停止充電。

根據東京迪士尼度假區官網公告，日本消費者廳、總務省消防廳等相關機關，近期針對行動電源等使用鋰離子電池產品引發的過熱或起火事故發布提醒通知。

▲▼東京迪士尼飯店。（圖／翻攝自東京迪士尼度假區官網）

▲東京迪士尼度假區提醒，入住飯店時避免外出時為行動電源充電。上圖為玩具總動員主題飯店。（圖／翻攝自東京迪士尼度假區官網）

有鑒於該情況，且為了讓所有旅客都能安心、安全地入住，東京迪士尼度假區呼籲旅客入住迪士尼旗下飯店時，避免在陽光直射窗邊、床鋪與窗簾附近，或是包包等容易蓄熱的地方使用。

此外，外出與就寢時，避免為行動電源充電，如果需要充電，建議在能隨時確認產品狀況的情況下進行。東京迪士尼度假區也表示，若在客房清掃期間發現上述情況，房務人員可能會為了安全而移動產品或停止充電。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 東京旅遊 日本旅遊 東京迪士尼樂園 東京迪士尼度假區 行動電源自燃 飯店旅館 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【當綠燈走？】7大媽闖紅燈！ 邊聊邊滑手機駕駛看傻

推薦閱讀

ITF周末首日「寒舍狂賣2000萬」奪冠

ITF周末首日「寒舍狂賣2000萬」奪冠

百萬刷手旅展搶訂極光團　日本最夯

百萬刷手旅展搶訂極光團　日本最夯

CREMIA「甘王草莓霜淇淋」升級回歸

CREMIA「甘王草莓霜淇淋」升級回歸

東京迪士尼飯店呼籲外出別充行電源

東京迪士尼飯店呼籲外出別充行電源

台南商旅豐盛宵夜自助吧＋24小時咖啡廳

台南商旅豐盛宵夜自助吧＋24小時咖啡廳

佐賀新開幕海濱飯店！對望遼闊唐津灣

佐賀新開幕海濱飯店！對望遼闊唐津灣

花蓮24小圖書館最快明年底啟用

花蓮24小圖書館最快明年底啟用

桃園「少女粉麻糬」每日手搗限量20盒

桃園「少女粉麻糬」每日手搗限量20盒

阿里山賞楓必去4景點

阿里山賞楓必去4景點

黃仁勳美食地圖新增「劉家莊牛肉爐」

黃仁勳美食地圖新增「劉家莊牛肉爐」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

黃仁勳美食地圖新增「劉家莊牛肉爐」

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

7家手搖飲優惠懶人包　麻古買1送1、迷客夏免費加料

藏身國家檔案館二樓玻璃屋咖啡！

台中「勤美草悟聖誕村」11/21開逛

隱藏版食堂坐擁東北角海景搖滾區

賴清德喊「5年後觀光產值破兆元」　盼國旅品質能加油

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

ITF台北旅展Buffet優惠餐券懶人包

鶴茶樓推「天線寶寶飲料杯」　還有聯名提袋、零錢包

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

ITF周末首日「寒舍狂賣2000萬」奪冠

百萬刷手旅展搶訂極光團　日本最夯

CREMIA「甘王草莓霜淇淋」升級回歸

東京迪士尼飯店呼籲外出別充行電源

台南商旅豐盛宵夜自助吧＋24小時咖啡廳

佐賀新開幕海濱飯店！對望遼闊唐津灣

花蓮24小圖書館最快明年底啟用

桃園「少女粉麻糬」每日手搗限量20盒

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366