行動電源自燃事故頻傳　東京迪士尼飯店籲「睡覺、外出別充電」　

▲東京迪士尼樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

近期不斷傳出行動電源自燃意外，現在不僅航空公司陸續發布使用規定，東京迪士尼度假區也發布公告，建議入住迪士尼飯店的旅客外出時避免為行動電源充電，若是房務打掃客房時發現充電中的行動電源，可能會為了安全移動產品，或停止充電。

根據東京迪士尼度假區官網公告，日本消費者廳、總務省消防廳等相關機關，近期針對行動電源等使用鋰離子電池產品引發的過熱或起火事故發布提醒通知。

▲東京迪士尼度假區提醒，入住飯店時避免外出時為行動電源充電。上圖為玩具總動員主題飯店。（圖／翻攝自東京迪士尼度假區官網）

有鑒於該情況，且為了讓所有旅客都能安心、安全地入住，東京迪士尼度假區呼籲旅客入住迪士尼旗下飯店時，避免在陽光直射窗邊、床鋪與窗簾附近，或是包包等容易蓄熱的地方使用。

此外，外出與就寢時，避免為行動電源充電，如果需要充電，建議在能隨時確認產品狀況的情況下進行。東京迪士尼度假區也表示，若在客房清掃期間發現上述情況，房務人員可能會為了安全而移動產品或停止充電。

