沖繩首爾9999元超搶手！旅展「萬元有找」懶人包　玩離島買1送1

▲2025ITF台北國際旅展今（7日）登場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025 ITF台北國際旅展今（7日）登場，各大旅行社攤位人潮滿滿。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2025 ITF台北國際旅展今（7日）登場，在「普發萬元」政策帶動下，民眾出國熱度不減，各大旅行社攤位人潮滿滿。業者普遍指出，短線的日、韓及東南亞最受青睞，以下整理出旅行社萬元有找商品，供民眾撿便宜參考。

▲雄獅旅遊總經理單葑表示，普發萬元對小資族吸引力強，沖繩、首爾、曼谷9999元最受歡迎。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雄獅旅遊總經理單葑表示，普發萬元對小資族吸引力強，沖繩、首爾、曼谷9999元最受歡迎。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊
 雄獅旅遊總經理單葑表示，普發萬元對小資族吸引力強，沖繩、首爾、曼谷9999元最受歡迎，香港自由行不到萬元也相當搶手。針對親子族群，雄獅推出五星級飯店「萬元內小旅行」，讓一家大小輕鬆度假。 

▲華航將於12月3日開航台北直飛鳳凰城，雄獅祭出「鳳凰城8日破盤價不到5萬元」，為旅展四天限定優惠。（圖／記者彭懷玉攝）

▲華航將於12月3日開航台北直飛鳳凰城，雄獅祭出「鳳凰城8日破盤價不到5萬元」，為旅展四天限定優惠。（圖／記者彭懷玉攝）
此外，華航將於12月3日開航台北直飛鳳凰城，雄獅祭出「鳳凰城8日破盤價不到5萬元」，為旅展4天限定優惠；郵輪下單最高可折1.5萬元，長線如土耳其團也不到5萬元。單葑指出，寒假與春節行程熱銷，長線預訂率已達8成，越南峴港、富國島航班增班也推升買氣。

▲東南旅遊行銷本部副理徐玉玲指出，普發萬元刺激明顯，其中約8成民眾選擇出國。（圖／記者彭懷玉攝）

▲東南旅遊行銷本部副理徐玉玲指出，普發萬元刺激明顯，其中約8成民眾選擇出國。（圖／記者彭懷玉攝）
東南旅遊
 東南旅遊行銷本部副理徐玉玲指出，普發萬元刺激明顯，其中約8成民眾選擇出國。最超值的包括「韓國冬雪五日」與「泰國曼谷五日」各8888元起，北越下龍灣也在萬元內，預估整體業績可成長2成。

▲東南表示，除萬元行程外，斯里蘭卡五星渡假村9日44900元、西葡12日91900元等也熱銷。（圖／記者彭懷玉攝）

▲東南表示，除萬元行程外，斯里蘭卡五星渡假村9日44900元、西葡12日91900元等也熱銷。（圖／記者彭懷玉攝）
除萬元行程外，斯里蘭卡五星渡假村9日44900元、西葡12日91900元等也熱銷；國旅部分「武陵賞櫻二日遊」3699元詢問度最高。另外，東南旅遊獨家代理的「環遊世界和平船」最低35.7萬元起，成為旅展現場最受矚目的夢幻行程。

▲易飛旅遊推出「萬元旅遊專區」，中越峴港五日7999元起、曼谷芭達雅9900元含稅。（圖／記者彭懷玉攝）

▲易飛旅遊推出「萬元旅遊專區」，中越峴港五日7999元起、曼谷芭達雅9900元含稅。（圖／記者彭懷玉攝）
易飛旅遊
 易飛旅遊推出「萬元旅遊專區」，中越峴港五日7999元起、泰國曼谷芭達雅9900元、韓國9900元起含稅皆限時搶購。離島行程則與華信假期合作，澎湖、金門「買一送一」，兩人同行每人僅6666元起。

國際航假協理朱俊榮私心推薦，「土耳其10天39900元」超高CP值，比北海道更划算；埃及、義大利團也有優惠，加上旅展現場刷卡12期零利率，讓旅客輕鬆出國無負擔。

▲麗星郵輪主打「用國旅價玩海外」，平均每人每晚3000元起。（圖／記者彭懷玉攝）

▲麗星郵輪主打「用國旅價玩海外」，平均每人每晚3000元起。（圖／記者彭懷玉攝）
麗星郵輪
 麗星郵輪主打「用國旅價玩海外」，平均每人每晚3000元起，再加碼「北高雙港合購立減4000元」、「買一送一」及「最高贈6500元郵輪金」。 副總裁徐牧柔指出，基隆港春節航次尚未開展就銷售一空，顯示郵輪旅遊熱度不減。

▲麗星副總裁徐牧柔指出，基隆港春節航次尚未開展就銷售一空，顯示郵輪旅遊熱度不減。（圖／記者彭懷玉攝）

▲麗星副總裁徐牧柔指出，基隆港春節航次尚未開展就銷售一空，顯示郵輪旅遊熱度不減。（圖／記者彭懷玉攝）

明年航線將擴大，包括基隆直航東京加大阪、日韓5晚3地遊，以及高雄出發前往菲律賓、越南的暖冬航線，選擇更豐富，持續做「最懂台灣人的郵輪」也是「最好玩的郵輪」。

▲五福旅遊發言人錢緯銘表示，普發萬元預料可帶動2成業績成長，並推出「萬元放大術」專區。（圖／記者彭懷玉攝）

▲五福旅遊發言人錢緯銘表示，普發萬元預料可帶動2成業績成長，並推出「萬元放大術」專區。（圖／記者彭懷玉攝）
五福旅遊
 五福旅遊發言人錢緯銘表示，普發萬元預料可帶動2成業績成長，並推出「萬元放大術」專區。他認為，日本依舊是國人最愛，韓國釜山、越南芽莊、富國島銷售亮眼，港澳自由行也持續熱銷。

▲五福表示，機位大量釋出讓票價有明顯調降，建議民眾趁旅展時入手。（圖／記者彭懷玉攝）

▲五福表示，機位大量釋出讓票價有明顯調降，建議民眾趁旅展時入手。（圖／記者彭懷玉攝）
他指出，隨著航空公司機位大量釋出，價格明顯回調，「像去年北海道動輒5萬多元，現在僅3萬多元，價差達3到4成」，尤其在萬元補貼助攻下，民眾出遊負擔更輕，建議民眾趁旅展時入手。

關鍵字： 台北市旅遊 2025 ITF台北國際旅展 ITF台北國際旅展 旅展

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

