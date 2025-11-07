ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

饗賓公布Buffet耶誕跨年預約時間　黑卡會員11/9優先搶訂3品牌

▲「饗 A Joy」再度推出跨年派對，可以直接在101裡看煙火。（圖／饗賓集團提供）

▲「饗 A Joy」可以直接在101裡看跨年煙火。（圖／饗賓集團提供）

記者黃士原／台北報導

歲末歡慶季節到來，饗賓集團旗下多品牌餐廳搶先公布耶誕節與跨年檔期活動與訂位時程，黑卡會員可以在11月9日搶先訂位饗饗、旭集及URBAN PARADISE，11月10日預約饗 A Joy。

饗賓集團旗下饗饗、旭集、URBAN PARADISE，11月9日、11月16日分別開放黑卡與金卡會員搶訂聖誕、跨年餐期，11月24日開放一般會員預約。饗 A Joy 11月10日、11月17日開放黑卡、金卡會員預約聖誕跨年場，11月24日全面開放聖誕場，11月30日開放一般會員訂位跨年場。

位於台北101大樓86樓的饗 A Joy，以沉浸式煙火景觀與高空用餐體驗最受矚目，跨年夜當天除安排爵士樂現場演奏外，可提供近距離欣賞101煙火的「晚餐二」限定場次，每年都一位難求，費用每人5,280元，僅提供電話預約。

▲「URBAN PARADISE」是饗賓集團今年新推Buffet品牌。（圖／記者黃士原攝）

饗饗微風信義店與URBAN PARADISE 12月24日、25日推出耶誕限定菜單，包括「爐烤鹿野土雞」、「貝禮詩冬莓可麗露」，以及晚餐限定「手工草莓巧克力」與「璀璨粉紅氣泡酒」，而跨年夜將有特別表演，分別邀請爵士樂團與民生電氣潮流DJ Ian來打造專屬的節慶派對氛圍。

國民Buffet「饗食天堂」也推出節慶限定內容，12月24日、25日供應烤雞和耶誕節蛋糕，還有耶誕老公公不定期現身與賓客互動，打造溫馨用餐氛圍。跨年夜台北信義店與高雄夢時代店皆分兩場次舉辦，信義店加碼提供「嫩煎干貝佐蘆筍醬」與「Toso微甜氣泡酒」，每位賓客再贈半尾焗烤龍蝦；高雄夢時代店跨年晚餐可用698元加購整尾焗烤龍蝦。兩店訂位均於11月30日開放。

▲漢來海港11／11開放農曆春節訂位。（圖／漢來美食提供）

另外，每年不到1小時就搶訂一空的漢來海港餐廳農曆春節訂位，今年改為11月11日早上11點開放預約，除夕當天僅開放電話與現場訂位，官網也公布各分店排隊地點及時間。業者提醒，完成預約後須先付訂金，1~9人1000元、10~19人2000元、20~29人3000元、30~49人5000元、50~100人為1萬元。

▲島語自助餐11/11開放農曆春節訂位。（圖／記者黃士原攝）

同集團的島語自助餐，除夕至大年初五訂位則是11月11日開放，民眾可透過電話、線上及現場預約，其中除夕、初二不開放線上訂位，而官方也公布現場排隊的地點。

關鍵字： 美食雲 饗賓 饗食天堂 饗饗 旭集 URBAN PARADISE 饗 A Joy

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

推薦閱讀

谷關溫泉吊橋深呼吸

谷關溫泉吊橋深呼吸

ITF旅展首日吸逾6萬人！老爺銷售奪冠

ITF旅展首日吸逾6萬人！老爺銷售奪冠

ITF旅展韓國館機票天天抽

ITF旅展韓國館機票天天抽

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

漫步雪白流冰上！冬季知床半島7種玩法

漫步雪白流冰上！冬季知床半島7種玩法

沖繩首爾9999元超搶手！旅展「萬元有找」懶人包　玩離島買1送1

沖繩首爾9999元超搶手！旅展「萬元有找」懶人包　玩離島買1送1

旅遊業：今年團費便宜2成、美國團近20年最低

旅遊業：今年團費便宜2成、美國團近20年最低

饗賓公布Buffet耶誕跨年預約時間

饗賓公布Buffet耶誕跨年預約時間

佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹

佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

台中最新「小王子玫瑰園」免費開放

ITF台北旅展Buffet優惠餐券懶人包

7家手搖飲優惠懶人包　麻古買1送1、迷客夏免費加料

台南晶英推出港式早午茶吃到飽

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

王品集團搶普發現金商機大方送菜

鶴茶樓推「天線寶寶飲料杯」　還有聯名提袋、零錢包

士林官邸菊展11/28開跑！亮點先看

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

谷關溫泉吊橋深呼吸

ITF旅展首日吸逾6萬人！老爺銷售奪冠

ITF旅展韓國館機票天天抽

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

漫步雪白流冰上！冬季知床半島7種玩法

沖繩首爾9999元超搶手！旅展「萬元有找」懶人包　玩離島買1送1

旅遊業：今年團費便宜2成、美國團近20年最低

饗賓公布Buffet耶誕跨年預約時間

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366