饗賓公布Buffet耶誕跨年預約時間　黑卡會員11/9優先搶訂3品牌

▲「饗 A Joy」可以直接在101裡看跨年煙火。（圖／饗賓集團提供）

記者黃士原／台北報導

歲末歡慶季節到來，饗賓集團旗下多品牌餐廳搶先公布耶誕節與跨年檔期活動與訂位時程，黑卡會員可以在11月9日搶先訂位饗饗、旭集及URBAN PARADISE，11月10日預約饗 A Joy。

饗賓集團旗下饗饗、旭集、URBAN PARADISE，11月9日、11月16日分別開放黑卡與金卡會員搶訂聖誕、跨年餐期，11月24日開放一般會員預約。饗 A Joy 11月10日、11月17日開放黑卡、金卡會員預約聖誕跨年場，11月24日全面開放聖誕場，11月30日開放一般會員訂位跨年場。

位於台北101大樓86樓的饗 A Joy，以沉浸式煙火景觀與高空用餐體驗最受矚目，跨年夜當天除安排爵士樂現場演奏外，可提供近距離欣賞101煙火的「晚餐二」限定場次，每年都一位難求，費用每人5,280元，僅提供電話預約。

▲「URBAN PARADISE」是饗賓集團今年新推Buffet品牌。（圖／記者黃士原攝）

饗饗微風信義店與URBAN PARADISE 12月24日、25日推出耶誕限定菜單，包括「爐烤鹿野土雞」、「貝禮詩冬莓可麗露」，以及晚餐限定「手工草莓巧克力」與「璀璨粉紅氣泡酒」，而跨年夜將有特別表演，分別邀請爵士樂團與民生電氣潮流DJ Ian來打造專屬的節慶派對氛圍。

國民Buffet「饗食天堂」也推出節慶限定內容，12月24日、25日供應烤雞和耶誕節蛋糕，還有耶誕老公公不定期現身與賓客互動，打造溫馨用餐氛圍。跨年夜台北信義店與高雄夢時代店皆分兩場次舉辦，信義店加碼提供「嫩煎干貝佐蘆筍醬」與「Toso微甜氣泡酒」，每位賓客再贈半尾焗烤龍蝦；高雄夢時代店跨年晚餐可用698元加購整尾焗烤龍蝦。兩店訂位均於11月30日開放。

▲漢來海港11／11開放農曆春節訂位。（圖／漢來美食提供）

另外，每年不到1小時就搶訂一空的漢來海港餐廳農曆春節訂位，今年改為11月11日早上11點開放預約，除夕當天僅開放電話與現場訂位，官網也公布各分店排隊地點及時間。業者提醒，完成預約後須先付訂金，1~9人1000元、10~19人2000元、20~29人3000元、30~49人5000元、50~100人為1萬元。

▲島語自助餐11/11開放農曆春節訂位。（圖／記者黃士原攝）

同集團的島語自助餐，除夕至大年初五訂位則是11月11日開放，民眾可透過電話、線上及現場預約，其中除夕、初二不開放線上訂位，而官方也公布現場排隊的地點。